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財務中介假扮律師樓騙貸款百萬 裝修簡陋電腦僅外殼 警拘3人

【明報專訊】警方根據線報及深入調查，上周五（11日）展開勇戰者行動，拘捕財務中介公司3名骨幹成員，涉及詐騙兩受害人約240萬元，並阻止一筆157萬元支票匯款。警方發現中介假扮律師樓博取信任，辦公室裝修極為簡陋，只有數張桌子，文件夾內擺放白紙，部分電腦只得空殼。

被捕2男1女，年齡介乎19至24歲，部分人有黑社會背景，他們涉嫌串謀詐騙。3人已獲准保釋候查，10月中旬向警方報到。案件交由油尖警區重案組第二隊跟進，不排除更多人被捕。

警方根據情報分析及搜查，發現財務中介公司派員假扮銀行職員，致電已申請樓宇二按貸款者，並清楚講出受害人個人資料，訛稱二按申請違規，威脅收回按揭。受害人按指示向持牌財務公司借貸，並將貸款存入指定戶口，騙徒聲稱可協助受害人償還或重組債務，收款後便逃之夭夭。

發現騙徒入票 起回157萬匯款

警方於上周四發現涉案人將一張疑為騙款的支票存入銀行，翌日展開拘捕行動，於其中一名被捕人寓所搜出入票收據，警方遂聯絡受害人，並協助終止該筆157萬元匯款及取回款項。警方亦搜查位於尖沙嘴柯士甸道商廈的中介公司，辦公室掛有「橚泓國際按揭中心、莊郭律師事務」招牌，相信用作博取受害人信任。

油尖警區重案組第二隊主管戴焯賢高級督察指出，該辦公室裝修極為簡陋，只有數張桌子，文件夾內擺放白紙、部分電腦只得空殼。警方稱相信已瓦解一個運作約2至3個月的犯罪集團，受害人個人資料來源仍有待調查；由於案情嚴重及有組織，警方不排除向法庭申請加重刑罰、凍結及充公被捕人財產。他呼籲市民如有相關資料提供，或曾到訪柯士甸道財務中介懷疑受騙，可致電3661 9239與警方聯絡。

商業罪案調查科高級督察石康盈提醒，借巨額貸款時應尋求律師、家人、朋友意見；如透過中介借貸，必須向放債人透露中介資料，及提防中介的不合理收費。

相關字詞﹕財務中介 空殼 勇戰者 律師樓 吸血中介

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