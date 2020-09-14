華仁：倘學生政治躁動 先聆聽非處罰

天主教香港教區8月初致函屬校包括修會學校，促學校需有政策防範校園政治化。修會學校、隸屬耶穌會的香港華仁、九龍華仁其後也發信，申明校園內勿辦政治活動。前特首梁振英形容此信「撥亂反正」；也有校友撰文不認為學校向學生施壓。周守仁稱，不是因受壓而發信，校方立場自2014年雨傘運動起都是「consistent」（一致）。他稱，希望家長藉以了解學校對敏感話題的處理，包括如何與同學共同面對，又稱不同立場的人對信件有不同看法是正常，欣賞每人看出學校良好意願。

港獨辯論賽可否辦？ 稱讓學生「辨別」

華仁所指的立場及教育理念，從其過去活動可看到。港華2016年師生辯論賽以「港華不應容許港獨思想在校園內散播」為辯題。同一活動今仍可在校園進行嗎？校方未明言容許或禁止。蘇英麟解釋，希望堅持耶穌會教育的深度，不是一開始便斷言可以、不可以，而是保留一個「辨別」過程，「活動能否來學習成長；會否成為政治角力的工具？活動是否容易令人情緒高漲、誤解或曲解其原意？」形容他們堅守「寬闊學習定義」，走一條不容易的路。他強調會考慮環境包括法例作決定。

「教育」跟進 引領學生思考行動影響

過去港華、九華均有學生表態，8月華仁家長信重申學生罷課、政治宣傳皆不恰當（inappropriate），倘學生有這些行為，會以教育角度跟進。九華校長鍾衞良稱，在過去的經驗，學生事前有向學校告知想法，校方遂與他們分析、了解目的，他稱，跟進方式不是用懲處，而是引領其思考，他們的行動會影響自己、關心他們的人，舉例「可能你身邊最好朋友是警察兒子，當你叫一個口號，已令身邊人不舒服」。

九華校友曾刊聯署信批評同是校友的教育局長楊潤雄、保安局長李家超；亦有自稱港華舊生登報支持《港區國安法》。教育局提醒學校，若校名被利用應公開澄清。蘇英麟稱，如果引起誤會，學校責無旁貸澄清，但似乎真正有「誤會」的人很少，「有人以此批評學校，是不是真的誤會是學校立場？還是刻意為之？」

此外，校方藉港華100周年、九華95周年校慶活動，10月17日舉行名為「Timeless wisdom in a changing world」（在萬變世代的恆久智慧）網上論壇，邀校友運房局前局長張炳良、醫管局前行政總裁梁栢賢、《明報》前總編輯劉進圖等分享。

明報記者 魏綺婷