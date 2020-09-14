港聞

港聞二

華仁：倘學生政治躁動 先聆聽非處罰

【明報專訊】去年此時正值校園躁動期，教育局當時指示學校按機制訓輔，至今年6月起促學校懲處屢勸不改的學生。香港華仁、九龍華仁書院校監周守仁受訪，談及未來遇上學生相關行為的應對，他不希望學生有激動、躁動行為，但如果有，會先了解，當學生感受到學校願意聆聽，學生才願意聆聽學校，形容那是「teachable moment」（教育的時機）。港華前校長、現為助理校監的蘇英麟亦認同，指校方任何時候是從教育角度出發跟進學生不恰當行為，聆聽、對話、指導，不是立即罰學生留堂便了事，強調要學生同行，有「empathy」（同理心）理解他們，不代表同意他們。

天主教香港教區8月初致函屬校包括修會學校，促學校需有政策防範校園政治化。修會學校、隸屬耶穌會的香港華仁、九龍華仁其後也發信，申明校園內勿辦政治活動。前特首梁振英形容此信「撥亂反正」；也有校友撰文不認為學校向學生施壓。周守仁稱，不是因受壓而發信，校方立場自2014年雨傘運動起都是「consistent」（一致）。他稱，希望家長藉以了解學校對敏感話題的處理，包括如何與同學共同面對，又稱不同立場的人對信件有不同看法是正常，欣賞每人看出學校良好意願。

港獨辯論賽可否辦？ 稱讓學生「辨別」

華仁所指的立場及教育理念，從其過去活動可看到。港華2016年師生辯論賽以「港華不應容許港獨思想在校園內散播」為辯題。同一活動今仍可在校園進行嗎？校方未明言容許或禁止。蘇英麟解釋，希望堅持耶穌會教育的深度，不是一開始便斷言可以、不可以，而是保留一個「辨別」過程，「活動能否來學習成長；會否成為政治角力的工具？活動是否容易令人情緒高漲、誤解或曲解其原意？」形容他們堅守「寬闊學習定義」，走一條不容易的路。他強調會考慮環境包括法例作決定。

「教育」跟進 引領學生思考行動影響

過去港華、九華均有學生表態，8月華仁家長信重申學生罷課、政治宣傳皆不恰當（inappropriate），倘學生有這些行為，會以教育角度跟進。九華校長鍾衞良稱，在過去的經驗，學生事前有向學校告知想法，校方遂與他們分析、了解目的，他稱，跟進方式不是用懲處，而是引領其思考，他們的行動會影響自己、關心他們的人，舉例「可能你身邊最好朋友是警察兒子，當你叫一個口號，已令身邊人不舒服」。

九華校友曾刊聯署信批評同是校友的教育局長楊潤雄、保安局長李家超；亦有自稱港華舊生登報支持《港區國安法》。教育局提醒學校，若校名被利用應公開澄清。蘇英麟稱，如果引起誤會，學校責無旁貸澄清，但似乎真正有「誤會」的人很少，「有人以此批評學校，是不是真的誤會是學校立場？還是刻意為之？」

此外，校方藉港華100周年、九華95周年校慶活動，10月17日舉行名為「Timeless wisdom in a changing world」（在萬變世代的恆久智慧）網上論壇，邀校友運房局前局長張炳良、醫管局前行政總裁梁栢賢、《明報》前總編輯劉進圖等分享。

明報記者 魏綺婷

相關字詞﹕反修例運動 蘇英麟 周守仁 九龍華仁書院 香港華仁書院 天主教香港教區 教育局

上 / 下一篇新聞

港府改口風 稱採樣逾170萬次達標 暫揭26宗新症遠低推算 專家：日後爆疫再普檢意義不大
港府改口風 稱採樣逾170萬次達標 暫揭26宗新症遠低推算 專家：日後爆疫再普檢意義不大
許樹昌：疫苗料明年中抵港 年底七成市民接種
許樹昌：疫苗料明年中抵港 年底七成市民接種
「國家隊」穿尿片工作 陳沛然：情况不理想
「國家隊」穿尿片工作 陳沛然：情况不理想
疫情百死遭兩問致歉 聶德權：深切關注死者家庭
疫情百死遭兩問致歉 聶德權：深切關注死者家庭
二期保就業僱主申請少1.1萬 工聯會憂裁員
二期保就業僱主申請少1.1萬 工聯會憂裁員
1人曾與患者共膳 全民檢方知確診
1人曾與患者共膳 全民檢方知確診
院舍爆疫 社康護士𧨾扭計長者隔離
院舍爆疫 社康護士𧨾扭計長者隔離
郵政今起派銅芯罩 籲提防欺詐
郵政今起派銅芯罩 籲提防欺詐
泳灘工程延誤逾年 明年泳季啟用 環團：龍尾海洋生物跌八成
泳灘工程延誤逾年 明年泳季啟用 環團：龍尾海洋生物跌八成
管海馬遷移後失蹤 土拓署：料已離開
管海馬遷移後失蹤 土拓署：料已離開
憂擠塞加劇 大美督村長促擴路
憂擠塞加劇 大美督村長促擴路
東鐵煞停新系統 港鐵設委會調查
東鐵煞停新系統 港鐵設委會調查
祥華邨檢爆竹 區議員：圖阻業主會
祥華邨檢爆竹 區議員：圖阻業主會
教授專家組團 助反修例被捕青年 支援情緒法律 「幫得一個得一個」
教授專家組團 助反修例被捕青年 支援情緒法律 「幫得一個得一個」
宋恩榮夫婦：離民主思路因感政治化 轉捩點《逃犯例》
宋恩榮夫婦：離民主思路因感政治化 轉捩點《逃犯例》
稱客觀教國安權責 不灌輸看法
稱客觀教國安權責 不灌輸看法
財務中介假扮律師樓騙貸款百萬 裝修簡陋電腦僅外殼 警拘3人
財務中介假扮律師樓騙貸款百萬 裝修簡陋電腦僅外殼 警拘3人
雌雄賊便利店偷龍轉鳳騙儲值卡
雌雄賊便利店偷龍轉鳳騙儲值卡
港企跨界合作把握疫市商機
港企跨界合作把握疫市商機
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
LOST迷之密失：酒店房變遊戲場地
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】話阿廸唔延任 難用議員身分幫12港人…… 留言惹反響 黃碧雲道歉
【Emily】話阿廸唔延任 難用議員身分幫12港人…… 留言惹反響 黃碧雲道歉
【Emily】岑子杰拍片 教應對限聚告票
【Emily】岑子杰拍片 教應對限聚告票
【Emily】財爺疫下落區 攞埋蓮子蛋茶搭枱
【Emily】財爺疫下落區 攞埋蓮子蛋茶搭枱
【Emily】鍾庭耀Twitter同網民「你問我答」
【Emily】鍾庭耀Twitter同網民「你問我答」
【Emily】做足防疫 葉太籲多外出消費用膳
【Emily】做足防疫 葉太籲多外出消費用膳
【Emily】康文署出片 教殘疾者居家運動
【Emily】康文署出片 教殘疾者居家運動