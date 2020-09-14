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宋恩榮夫婦：離民主思路因感政治化 轉捩點《逃犯例》

【明報專訊】宋恩榮、宋陳寶蓮過往分別為民主思路聯席召集人及秘書長，去年8月雙雙退出，原因是智庫變得政治化。現今社會撕裂，問及曾加入民主思路，會否成為協助年輕人的工作的包袱？宋太說沒有，甚至憶述有被控暴動罪的大學生向她說，「湯家驊都可能有其困難呢」。

最初宋太加入民主思路，中間牽線的是港大政治與公共行政學系教授陳祖為，她稱當時只希望帶同年輕人進行政策研究工作，「我們做老師，只想做policy work（政策工作），幫助政府更把握形勢」；後來離開，主因在於湯家驊過於政治化，與她的初衷並不一樣。陳祖為早於2017年8月已退出民主思路。

說起離開的轉捩點，兩人均說與政府修訂《逃犯條例》關係很大，宋恩榮說，《逃犯條例》修訂前，民主思路與湯家驊的立場還可有分別，但湯家驊本身是行會成員，同是民主思路創辦人，修例風波下便難以分辨。

控暴動學生：湯家驊或有其困難

宋太說，有些人或認為民主思路思維建制，「但其實我是淺黃」，然而提供服務時他們不談政見，接受服務者亦會欣賞其專業。宋太憶述一次有20多歲的大學生被控暴動罪，會面後一同乘搭地鐵，該大學生稱有「起底」、知悉她曾加入民主思路，會好奇他們與湯家驊想法有何不同，宋太問大學生怎樣看他們退出，「他說，湯家驊可能都有其困難」。

雖然當下社會黃、藍撕裂，但宋恩榮、宋太身邊的友人，即使本身思維較建制，都對年輕人有愛護之情，「他們覺得，幫得一個都應該幫一個」。她亦希望年輕人知悉，即使是平日低調的專業人士，不少都關心年輕人，希望給予他們機會。

（反修例風暴）

相關字詞﹕政策研究 宋陳寶蓮 宋恩榮 湯家驊 民主思路

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