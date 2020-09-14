教授專家組團 助反修例被捕青年 支援情緒法律 「幫得一個得一個」

明報記者 邱榕瀅

據警方回覆查詢，由去年6月9日至上月31日，警方於各區示威共拘捕9727人，其中1695人為18歲以下，涉及暴動、非法集結、刑事毁壞、襲警等罪行，當中370人已被檢控。

支援25歲以下者 至今助35人

「Project Change」首創總監、港大香港經濟及商業策略研究所名譽副教授宋陳寶蓮說，目睹不少學生參與運動、被捕，她感難過，今年初與專業人士組成團隊，盼在情緒輔導、法律層面支援25歲以下年輕人，並輔導其家人，至今處理15個案、涉及35人。

多人患PTSD抑鬱 不敢告訴家人

因計劃接觸到年輕示威者的宋太說，不少年輕人從未預計自己會被捕，「他們不知道會被控非法集結、暴動罪，也不知道背囊放了支鐳射筆，就是攻擊性武器……他們都想出來做點事，但不知道有consequence（後果）」。

面對漫長法律程序，宋太說不少人感焦慮，受PTSD（創傷後壓力症候群）、抑鬱症困擾，但不欲家人擔心，面對家人只默不作聲。她憶述，有個案被控暴動，會面時出現驚恐症徵狀，她遂聯絡精神病專家盡快會見，其後對方情緒總算穩定，「（運動）差不多一年，他整年都在suffer（承受情緒病）」。

邊助家庭溝通 邊爭取判守行為

談到最深刻的個案，宋太憶述有十四、五歲的年輕人，參與沒不反對通知書的遊行，卻不知原來犯法。她說，家人在場時少年談起案情看似無事，單獨見面卻顯得情緒化，少年最難過不是被控，而是母親每日說他已失去將來，「（母親問）那天怎麼你會出去參與運動、明明叫了你回家、煮了飯等你回家」；其母卻說已努力壓抑自己，立場「偏黃」的父親則自責當日應帶同兒子外出示威。在此情况下，宋太說團隊會協助家庭溝通，要求母子放下自我訴說想法，另一邊廂亦為少年爭取以守行為方式結案。

除了情緒支援，團隊亦會撰寫報告，冀盡力為年輕人爭取以警司警誡或撤控守行為方式結案，免留案底，即使被告定罪，他們亦可撰寫詳盡社會心理報告，包括被告的反思等，冀法官多理解年輕人想法。

服務不論政見 「藍色」亦適用

計劃副總監、中大經濟學系客座副教授宋恩榮解釋，在香港法律，年輕人較特殊，判刑除從公義角度，亦從更生角度出發，包括感化、勞教中心等選項，冀作最符合年輕人更生、可對社會再作貢獻的判刑，「始終年輕人是我們將來最寶貴的資產」。問到可曾遭受過建制派批評放縱「暴徒」，宋恩榮強調，考慮不止適用於「黃色」的犯事年輕人，同樣適用於「藍色」一方，強調計劃服務不論政見。

宋太引述港大協理副校長徐詠璇文章，說計劃非只為年輕人重拾希望，也是讓香港重拾希望，盼超越政見協助年輕人，「他們不是處心積慮去破壞香港，希望法庭可給他們多次機會」。

（反修例風暴）