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東鐵煞停新系統 港鐵設委會調查

【明報專訊】港鐵上周突然煞停原定上周六（12日）啟動的東鐵線新信號系統和9卡列車計劃。港鐵昨稱，已成立調查委員會調查事件，並委任九鐵公司前總裁、工程師學會前會長梁廣灝為委員會主席，預計3個月內完成調查，並向政府提交調查結果。

港鐵上周五臨時煞停東鐵線轉用新信號系統及9卡列車計劃，當時解釋稱新系統在約5月中測試時，留意到有行車路線設定表現不理想，經分析和研究後，有可能引致列車行車路線與原定不同，有可能導致列車跟隨上一列車進入錯誤車站。事件揭發後，港鐵被批評隱瞞問題，未及時向政府通報。

港鐵昨晚發新聞稿稱，已成立調查委員會調查事件，除委任梁廣灝任主席外，已邀請兩名外界專家，包括科進中國區基礎建設總監王志威、科進技術主任兼副技術總監Gab Parris提供意見。委員會成員包括港鐵技術工程總監顏永文及6名相關部門資深人員。

查出事過程通報機制 料3個月完成

港鐵表示，委員會將就新系統「行車路線設定功能」可能出現的潛在情况作調查，包括確定由最初開始察覺、確認、分析以至各種跟進的詳細過程，並會檢視以上過程中港鐵內部溝通及通報機制是否健全，以及有否適時切實執行，亦會調查港鐵向相關政府部門的通報機制有否適時切實執行，預計3個月內完成調查及向政府提交結果，並適時向公眾交代。

梁廣灝回覆本報稱，昨接獲港鐵聯絡，為公眾安全「義不容辭」承諾任委員會主席，暫未了解職權及詳細工作範圍，但相信會循新系統是否涉及技術問題、人為問題等方向調查，並提出改善建議。

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