管海馬遷移後失蹤 土拓署：料已離開

被問搬家5物種情况

「專家認為生態穩定」

土拓署為龍尾泳灘做的環評報告，鎖定5種生物，包括蝦虎魚、魨魚、海星、海膽及海參，並安排顧問將這些生物遷移至汀角東，該署在水底搜索過程發現兩隻雌性管海馬，潛水員為牠們套上頸環，一併與其他生物遷往汀角東。

本報翻查土拓署就工程提交的「環境監察及審核報告」（EM&A Report）顯示，2018年1月至2019年2月期間曾監察15次，均未發現兩隻管海馬。另外，本報向土拓署查詢該5種被遷移到汀角東的海洋生物變化情况，該署只回覆稱「魚類專家認為在搬遷後，汀角東的生物多樣性和海洋生態都保持穩定」。

環團料凶多吉少 批補償無用

守護龍尾大聯盟成員關祝文認為，該兩隻海馬被遷往逾1公里以外的陌生水域生活，相信與其他搬家的物種一樣已凶多吉少，又指單靠遷移生物，根本無法補償泥灘生態環境遭破壞，加上汀角東亦無任何加強保育措施保護該水域生態，批評補償計劃作用有限。