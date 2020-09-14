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管海馬遷移後失蹤 土拓署：料已離開

【明報專訊】為補償龍尾泥灘損失的生境，政府提出簡稱「汀角+」的汀角海岸生態保育計劃，將龍尾與汀角之間的汀角東納入保育計劃，並遷移受影響的海洋生物到汀角東，包括兩隻管海馬，但土木工程拓展署2018年1月完成遷移工作後，已失去該兩隻管海馬蹤影，該署當時表示牠們仍生存。本報上月查詢海馬去向，該署最新說法是「估計牠們已離開」，又稱汀角東水域適合管海馬棲息。

被問搬家5物種情况

「專家認為生態穩定」

土拓署為龍尾泳灘做的環評報告，鎖定5種生物，包括蝦虎魚、魨魚、海星、海膽及海參，並安排顧問將這些生物遷移至汀角東，該署在水底搜索過程發現兩隻雌性管海馬，潛水員為牠們套上頸環，一併與其他生物遷往汀角東。

本報翻查土拓署就工程提交的「環境監察及審核報告」（EM&A Report）顯示，2018年1月至2019年2月期間曾監察15次，均未發現兩隻管海馬。另外，本報向土拓署查詢該5種被遷移到汀角東的海洋生物變化情况，該署只回覆稱「魚類專家認為在搬遷後，汀角東的生物多樣性和海洋生態都保持穩定」。

環團料凶多吉少 批補償無用

守護龍尾大聯盟成員關祝文認為，該兩隻海馬被遷往逾1公里以外的陌生水域生活，相信與其他搬家的物種一樣已凶多吉少，又指單靠遷移生物，根本無法補償泥灘生態環境遭破壞，加上汀角東亦無任何加強保育措施保護該水域生態，批評補償計劃作用有限。

相關字詞﹕龍尾泳灘 管海馬

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