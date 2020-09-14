泳灘工程延誤逾年 明年泳季啟用 環團：龍尾海洋生物跌八成

明報記者 馬耀森

土木工程拓展署稱，受疫情影響，建築材料的供應延誤，而現時泳灘及鋪設停車場路面工程已接近完成，泳灘大樓上蓋結構亦大致完成，正進行內部裝修及機電設備安裝工程。該署預計整體工程將於第三季大致完工，工程預算總造價將在核准範圍內。本報記者上月中到上址觀察，發現鋪沙工程仍未完成。

官方環評20物種 環團稱逾400種

大埔龍尾泥灘2018年在一片爭議聲中開展泳灘工程。過去10多年一直監察龍尾生態的關祝文，與大聯盟其他成員不斷發掘龍尾的物種，結果記錄該處出沒的海洋生物超過400種，包括「易危」的管海馬，物種數量遠超官方環評報告列出的只有約20多種，環評報告更將該泥灘列為低生態價值。

懸浮物充斥 管海馬體型大縮水

關祝文指出，自泳灘工程展開，靠近大美督的泥灘水質變差，水中充斥懸浮物，影響能見度，海洋生物種類大減約八成，餘下一些對水質要求不高的物種，包括海牛、海星、八爪魚等，以及冬天有機會見到日本燕魟（一種魔鬼魚）等，「以前（施工前）周圍都是海牛，現在數量大減，要在渾濁的水中找牠們出來」。

關祝文又稱，現時在該處泥灘出沒的管海馬數量大減，泳灘施工前，每次由泥灘至汀角一帶觀察平均有5至7隻管海馬分佈在不同地點，現時只有兩三隻，體型更大為縮水。以往出沒的管海馬大多已成熟，體長可達15厘米，偶然更見到腹部隆起待產的雄性海馬暢泳，反映泥灘生境穩定；現時在該處潮間帶見到的管海馬身長大多在5厘米以下，估計原因是水質變差及不時有人掘蜆造成生態滋擾。他希望工程盡快完成，讓泥灘生物得以喘息。

環保署：竣工後恢復水質監測

另外，環保署表示，政府已於2015年為龍尾灘附近的鄉村地區，包括龍尾村、大美督、黃竹村、蘆慈田和汀角村，完成了鋪設污水收集系統的工程。不過環保署網頁顯示，龍尾最近3年泳季（2017至2019年）的泳灘等級，評為良好的時段佔58%，一般35%，而欠佳及極差則分別佔5%及2%。該署表示待泳灘工程竣工後，會恢復常規水質監測工作，以確定新泳灘的水質達標情况。