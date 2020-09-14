院舍爆疫 社康護士𧨾扭計長者隔離

大圍救世軍隆亨長者之家7月底一名職員確診新冠肺炎，小組過去一直有為該院會診。小組成員、威院社區外展服務資深護師陳勵明說收到消息後很擔心，加上院舍職員不停來電垂詢，故小組決定到現場幫忙，增強院內的感染控制。後來衛生署安排全院到馬鞍山樟木頭老人度假中心檢疫，小組主動為職員準備清單，助職員為長者執行李。

陳勵明說入險疫中心後，有認知障礙的長者未必知發生什麼事，「要跟他們說是度假，老人院要大清潔」，加上檢疫中心很多房間向海，長者信以為真。她又說有長者因被單獨檢疫，而「扭計」說不要獨自在房，小組就為他們安排收音機、電視解悶。另外，長者檢疫時不得外出14天，小組跟威院藥房取藥，親為長者送藥到檢疫中心。

合作多年 傷心有長者離世

不幸地，救世軍隆亨長者之家有3名院友因染疫離世。小組另一成員、威院社區外展服務副顧問醫生馬漢明說，跟院舍合作多年，當時很傷心，「像認識的人過身」。後來院友完成檢疫回到老人院，小組為他們視像會診時，馬說，「他們的笑容多了，如釋重負。」

（疫情第三波）