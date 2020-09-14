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1人曾與患者共膳 全民檢方知確診

【明報專訊】本港連續4日新冠病毒確診雙位數，昨升至19宗，為過去一周最多。11宗本地個案中，3人由普及社區檢測發現，其中一名男子確診後，衛生防護中心才發現他與早前確診的女患者及另一人上周日（6日）在限聚令未放寬下3人聚餐。被問到是否追蹤有漏洞，中心稱事後再查問，女患者才記起此次聚餐。

昨增19宗確診，累計4957宗及1宗疑似個案，另有10多宗初步確診。8宗輸入個案中3名菲傭曾與早前5名確診菲傭同住馬尼拉宿舍。11宗本地個案中，旺角維景酒店多一名3樓住客確診。3宗確診經全民檢測發現，包括與僱主同住荔景紀律部隊宿舍2座的40歲外傭，她沒病徵，本月10日到荔景社區會堂採樣，平日去美孚新邨街市，多數留家。全民檢測累計找出26宗確診，9人已出院。

張竹君：追蹤接觸者靠病人記憶

忘記或遺漏屬正常

其餘兩宗是同住屯門山景邨景榮樓的家人，當中在北區任職派遞工作的52歲男子，9月10日在大埔體育館檢測後確診，中心發現他與早前確診的45歲女子（第4938宗）及另一人9月6日在深水埗福榮街55號萬發海鮮菜館共膳，當日仍限兩人一枱。該男子的79歲男家人9月10日採樣後確診，另一家人亦初步確診。被問及有關個案是否反映追蹤有漏洞，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示該45歲女子起初沒提及聚餐，中心再查問時才記起；張稱，追蹤密切接觸者工作主要靠確診者的記憶，患者忘記或有遺漏屬正常。

另外2宗源頭不明個案為屯門醫院內科病房65歲女病人，及居於長沙灣麗翠苑麗柏閣的75歲退休男子。張竹君稱老翁曾向兩名私醫求醫並檢測，因聽力不好難溝通，暫只能向家人查問行蹤。

上周五放寬限聚令後出現「報復式消費」，張竹君說新冠病毒傳染性非常高，社區有一定數量隱性患者，如不斷有社交活動、飯敘或不戴口罩，「就預咗有傳播」，提醒市民保持社交距離。港大內科學系臨牀教授孔繁毅稱，社區仍有病毒，相信需4至6周後才能「零確診」，但要在維持一段長時間，社區才稱得上沒病毒。他認為食肆每枱要維持1.5米距離，分開上菜及執枱員工，或以每次換手套代替，食客進食完畢亦要戴口罩。

另外，福建省衛健委表示，一名27歲港男上周二乘國泰港龍航空KA600航班前往廈門高崎國際機場，入境時無病徵，對核酸檢測呈陰性，翌日血清抗體呈陽性，上周五對核酸檢測呈陽性。張竹君表示會與國家衛健委跟進，她稱本港仍有很多個案，無病徵患者輸出其他地區是預期之內。

明報記者

（疫情第三波）

相關字詞﹕衛生防護中心 新冠肺炎 疫情

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