二期保就業僱主申請少1.1萬 工聯會憂裁員

2.5萬自僱人士申工資補貼

秘書處表示，申請第二期計劃的僱主之中，約91%的僱主成功申請保就業計劃第一期。秘書處又稱，至昨日共有約2.5萬名自僱人士申請一筆過工資補貼。

政府早前要求兩間大型連鎖超市百佳及惠康若申請第二期計劃，須向顧客提供減價優惠，或向弱勢社群等提供超市券。秘書處昨未有透露兩大超市是否有申請，只稱政策創新與統籌辦事處正與兩大超市就第二期計劃下，如何回饋顧客及惠贈弱勢社群作溝通，有進一步資料將盡早公布。本報昨向百佳及惠康查詢，惟至截稿前未獲回覆。

稱超市先加後減 民建聯促增監察

另外，民建聯上月起定期記錄超市出售的22種家居日常食用品價格，發現不少貨品價格涉「先加後減」，有超市出售的5公斤包裝米，本月2日售價為97.9元，兩日後減價至95元，但上月底同樣以95元售賣。民建聯又發現，其中一間連鎖超市刊登廣告推銷精選貨品時，另一間超市亦以相同價錢售賣有關貨品。

民建聯副秘書長顏汶羽質疑，超市多年來抬價後減價，營造減價假象，達致促銷效果。他建議政府應確保兩大超市若領取第二期保就業計劃時，要向市民「真減價」，又促請增撥資源給競委會，加強監察超市有否合謀定價。

（疫情第三波）