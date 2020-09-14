「國家隊」穿尿片工作 陳沛然：情况不理想

公務員事務局長聶德權、中大呼吸系統科講座教授許樹昌、胡定旭及陳沛然昨出席港台節目《城市論壇》。被問到在氣膜實驗室化驗樣本的工作人員，是否靠不吃飯、不去洗手間來追趕檢測效率，胡定旭表示起初大家有些磨合問題，國家分三批派員來港協助，華昇亦有200多人，他說去洗手間卸除再穿上保護衣花時間，有些人員寧願不吃不喝，工作8小時再去洗手間，承認有人要用紙尿片，形容「敬業精神好值得尊重」。

被問到上述情况是否理想，許樹昌表示「呢個當然唔……剛剛開始時可能人手問題，個別的人會咁樣做，如果人手鬆動番，應該唔需要咁樣做」。

華昇：有安排進食如廁時間

人員自願不吃不喝

陳沛然則認為情况不理想，「作為關心員工的（公司），不安排休息、洗手間」，他說醫院都有類似情况，相信不是安排不到，認為要盡早改善。胡定旭在陳沛然發言期間補充，稱該做法是有關員工自願的，強調有安排進食、去洗手間及休息等時間。

聶德權亦補充，他帶隊去武漢接載港人回港時，有穿保護衣的同事也有相同情况，早上不敢吃早餐及飲水，避免穿著保護衣時去洗手間，減少交叉感染。

另外，政務司長張建宗昨發表網誌表示，支援隊人員無畏無懼，忍辱負重，堅守崗位，正正體現國家主席習近平所說的無私奉獻的精神，為香港抗疫工作付出重大貢獻，值得敬佩。

（疫情第三波）