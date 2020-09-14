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許樹昌：疫苗料明年中抵港 年底七成市民接種

【明報專訊】科學界正積極研發新型冠狀病毒疫苗以控制疫情，政府抗疫督導委員會專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨出席無綫節目《講清講楚》時表示，估計部分今年底完成第三期臨牀研究的疫苗有望投產，預計香港可於明年4月至6月取得疫苗，2021年底至2022年初會為六七成市民接種。

許樹昌稱，本港透過COVAX機制採購約35%香港人口的疫苗，餘下65%會由衛生署轄下科學委員會全球訂購，因不知道什麼疫苗最終會研發成功，故目前訂購3種不同科技製造的疫苗。他說初期會優先向長者、長期病患、醫護人員及前線人員接種，小童則要視乎疫苗能否完全防止感染。

噴鼻疫苗年底首期臨牀研究

香港大學微生物學系及內科學系正研發噴鼻疫苗，港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨出席商台節目《政好星期天》時表示，將於今年11月招募100名健康及年輕人參與第一期臨牀研究，觀察首次接種、第28日、3個月及6個月的反應，以了解疫苗是否安全、有否副作用及是否有效。他說如疫苗研發成功，市民將來或要每年噴一次，但相信對比打針，市民接受程度會較高。

孔繁毅續稱，免疫系統抑壓的癌症、器官移植等患者，尤其長者的感染新冠病毒死亡率及併發症機率高，有長者用藥長達兩三周，但產生不到抗體，且病毒量高企，誘發原本的長期病導致病情惡化；而年輕人使用干擾素後三四天就康復並有抗體。然而，有抗體不代表終身免疫，外國有二次感染患者出現肺炎及器官衰竭。

孔又稱，新冠病毒的D614G蛋白出現變異，引述有研究顯示其傳染力比起初高10倍，而患者感染後病徵輕微，較多隱形患者，因此個案追蹤有困難。他說未來疫情防控最重要是邊防，要求所有入境者接受兩次檢測，若病毒已滲入社區，可能隔一段時間已傳染到10多20人，甚至有個案找不到感染源頭。對於全面封關的意見，他認為封關是不切實際的做法，如能守住「第一關」，便有利其後的追蹤工作。

孔繁毅促入境者皆須兩檢測

許樹昌認為，本港有可能出現第四波疫情，要小心輸入個案，旅客來港前及抵港時均要驗病毒，倘若來自高危地區仍要檢疫14天；低風險地區的人則要醫學觀察。

（疫情第三波）

相關字詞﹕孔繁毅 許樹昌 新型冠狀病毒

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