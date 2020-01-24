港府改口風 稱採樣逾170萬次達標 暫揭26宗新症遠低推算 專家：日後爆疫再普檢意義不大

林鄭月娥於8月初率領高官召開記者會，當時表示根據高風險群組檢測結果，扣除高風險因素，推算全港約1500名隱形患者。港大醫學院於9月初亦曾推算，認為如全港接受測試，會驗出494人對病毒呈陽性，當中可驗出280人具傳染性。然而，截至昨日本港找到26宗新症，遠低於港府的推算，全民檢測陽性率暫為0.00156%。

孔繁毅料仍有50隱形患者

港大內科學系臨牀教授孔繁毅昨在商台《政好星期天》表示，目前確診個案符合統計學的推算，又稱疫情到尾聲，很多隱形患者已康復，未必找到他們，估計目前全港仍有約40至50名隱形患者。他認為全民檢測有用，若全港人口六、七成參加，以及疫情高峰時做則更有效。

聶德權昨出席港台《城市論壇》時，被問到目前約170萬人參與是否滿意，他回應希望市民盡量參與，因今次是自願性質，參與率難達100%，相信目前已達到「主要目標」。他又稱不論最後找到多少個案，政府都大致掌握社區情况，如果數字低，脗合疫情趨向緩和尾聲的情况。

籌備安老院員工第三輪測試

聶德權稱，全民檢測屬單次措施，高危群組檢測會繼續並擴大，包括安老院舍、食肆、酒店前線員工等會反覆檢測；若有社區爆發，會集中資源為個別爆發地區做廣泛及迅速的測試。他說三管齊下的策略下，醫管局、衛生署、高危群組及全民檢測，本港合共完成超過300萬個樣本測試。勞福局長羅致光昨在網誌提及，社署現正籌備為安老院員工做第三輪測試，目標本周內開展。

呼吸系統科專科醫生梁子超認為，港府當初高估社區隱形患者數目，加上港府帶頭在家工作，商界響應，市民亦留家保持社交距離，令疫情逐步回落，隱形傳播鏈慢慢截斷，故找到個案相對少。他認為，日後若出現爆發，應集中資源為個別爆發地區測試，更具成本效益，再做全民檢測則「意義不大」。

許樹昌：患者可致三代傳播 揭逾23宗非小數目

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，找到超過23宗確診不是小數目，因患者有可能造成第二、三代傳播，若傳染長者導致入住深切治療部，屆時成本則很高，對經濟亦有影響。他又稱，全民檢測一般在有大型爆發情况時做，相信本港毋須要特意撥備資源再推行，最重要是做好邊境把關。

醫學界立法會議員陳沛然認為，是次檢測在政治上有很大效益，包括林鄭月娥感謝中央支持，以及有助她在民望低迷時繼續施政。

明報記者

（疫情第三波）

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