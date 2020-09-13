鬆綁首周末市旺 張竹君籲小心隱性傳播

昨增13宗 5源頭不明

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明個案比例與之前相近，顯示社區仍存在隱性傳播，個案數量隨時再升，市民放鬆社交距離、恢復社交活動時仍要小心。被問外國復課引起爆發，她說放寬措施和活動，無論上班、上學都會引起傳播，若防感染措施有小疏漏，有時都會防不勝防。

食肆形容市民「報復式消費」

現代管理（飲食）專業協會主席、昇悅集團管理有限公司主席梁志偉稱，食肆放寬4人同枱，一家四口可以不用分枱，其集團生意額回升兩成，形容「市民屈了一個月，終於出來報復式消費」，集團推出550元的四人海鮮餐，前晚已售出逾10個。他說，早市及午市重回第三波疫情前五成生意額，晚市始終損失了酒席、宴會生意，因此晚市仍然稍弱，期望政府在中秋節前放寬至10人一枱。他說現時仍未有中秋節訂枱，相信不少市民正等政府進一步放寬社交距離措施。

稻苗學會主席徐汶緯表示，食肆始終要遵守入座率不可超過五成的限制，因此生意額沒大升，但市面氣氛確有好轉，多了市民出街用膳。

（疫情第三波）