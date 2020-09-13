新系統問題 港鐵董事稱不知情 明開會料跟進 機電署要求再測試

有港鐵董事局成員透露，過去數月未有在董事局會議中聽過新信號系統有問題，質疑為何到最後一刻才公布。港鐵明日（14日）將召開董事局會議，相信屆時有董事跟進。有立法會議員批評，港鐵經過高鐵、沙中線等工程問題，仍未改善工程部問題，認為港鐵應整頓內部文化。明報記者

港鐵昨補充，約5月中進行相關測試期間，已留意到有行車路線設定表現不理想的情况，工程團隊原擬透過相應的營運管控措施作出配合，包括人手監控及操作，港鐵到最後審視還是認為這做法不理想，故暫緩推新系統，正檢視新的時間表。港鐵又強調，測試時未有出現列車入錯站的情况，工程團隊是基於行車路線設定表現的分析而推斷可能出現有關情况，重申不影響安全。

原擬人手監控操作解決 港鐵稱無礙安全

東鐵線信號系統上月經機電署審批，機電工程署昨晚表示，審批過程中進行多次壓力測試及安排以全線30列車進行全面的演練，以確定系統的安全性及運作正常，而署方過往與港鐵進行測試中，信號系統皆能引導列車進入正確路線。機電署重申，港鐵是9月10日才通知機電署，在5月測試時曾出現不正常情況，署方隨即要求港鐵交報告解釋，政府認為港鐵須就新系統進一步檢視和作更詳細測試，防止有關事件再發生，才可投入服務。

機電署：以往測試沒發現問題

東鐵線原定昨日轉換新信號系統和9卡列車，但前日突然叫停計劃，港鐵解釋因系統的行車線路設定有可能令列車入錯站，故決定暫緩計劃，改良後再推出。港鐵承認，早在今年5月已發現有關問題，但系統在上月仍順利通過機電署和運輸署審批，機電署稱是在9月10日才得悉有關問題。

有港鐵董事局成員透露，過去數月未曾在董事局聽到有關東鐵線換新信號系統的問題，又稱雖然董事局不會處理技術等細節問題，但質疑為何港鐵到換信號系統前最後一刻才公布系統有問題，若工程部早已發現有關情况但覺得「OK」，董事局有責任跟進。

批不透明文化未改善 田北辰促整頓

曾任九鐵主席的立法會議員田北辰表示，據他了解，港鐵工程部5月發現有關問題後，認為用人手操作就可解決，港鐵管理層和營運部都不知悉事件，他批評港鐵經歷高鐵、沙中線等工程問題，工程部不透明的文化仍未改善，今次事件令他「跌眼鏡」。田認為港鐵須整頓內部文化，例如工程部應找營運部等其他部門一起合作，有問題及早通報。