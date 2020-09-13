【收信者言】陳健民：靠來信掌握社會脈搏

獄中報章太主流

聽不見普通市民心聲

「小妹」曾笑說，大概陳健民只願意看厚厚的書，未必留意自己的文字，不過陳健民卻說自己「非常認真去看」，「很活生生的感覺，好似有人和你說話，分享這星期的感受，或者新聞事件的刺激。我腦內會想像她是怎樣的人；她應該是一個冰雪聰明、很關心社會運動的女生，但同時很感性，有時候會『跌落去』，很有情緒的女仔」。

閱讀小妹的文字，讓陳健民感覺到這個人「在我前面出現，好似和外面有很個人化的接觸」。他更說出獄後一度希望聯絡小妹，「看看這個人究竟是誰」。

囚友也感興趣 一起傳閱

陳健民初時閱讀完解悶信便會扔掉，但有一次他發現有囚友從垃圾桶中拾回那疊紙來讀，後來該囚友更請求陳健民「下次你看完，請你給我」，後來傳開去之後，數名和他討論時事的年輕囚友都表示有興趣。

陳健民說，得知解悶工廠很吃力，未必再能要求工廠處理「政治犯」以外的囚友，會嘗試探索如「612人道支援基金」等組織能否給予多一點支持。