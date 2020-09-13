憂不能順利送抵 早避談「光復香港」等字眼

避講粗口 用潮語代稱「黑警」

小妹解釋，信件可以包括截圖，但會避免粗口、「黑警」等字眼。小妹舉例，如果想提及「黑警」，她會以網民改編歌曲《肥媽有話兒》的歌詞「啊啊啊啊啊！」代替，讓收信者心領神會。

年輕囚犯上升 增設少年版

在國安法下，小妹無奈道：「國安法之後，懲教會否就信件多劃一條紅線？我們仍在觀望中。」她說，由於擔心信件未能順利讓獄中的人收到，解悶工廠一向小心處理內容，現在沒有刻意加強自我審查。她又補充，近期多了年輕人還押或入獄，擔心他們未必有興趣閱讀洋洋萬字，現在衍生出「少年版」信件，由一群「小小妹」幫忙統籌，「（小小妹）10多歲的，盡細㗎，我哋特登，因為我哋有generation gap（代溝）」。少年版會多放連登帖文、「meme（梗圖）」等；另外一星期會寄一次英文版，讓只懂閱讀英文的「手足」都能解悶。

寄信工序繁多，小妹慶幸現在幾名區議員會幫忙處理部分信件，「因為區議員可以探望，有時候知道有手足想要日文歌詞，或者其他的內容，都可以攝入去，度身訂做」。