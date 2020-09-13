【周日人物】解悶小妹天天寫信 為囚友添暖 兩年多無間斷 資訊往來連繫鐵窗內外

這封長達30多頁的信，下款稱「解悶工廠小妹」。小妹從2017年底起每天執筆，先問候「你好嗎」，然後來一段閒話家常，接着附上新聞，日復一日，只盼坊間信息能寄到「手足」手上，也為信件增添溫度。她曾自我質疑，但近日巧遇「讀者」，讓她有了新體會，「當我們妄自菲薄的時候，這些微小的東西，盡做。原來對於接收的人，是有意義的」。

明報記者 黃心悅

小妹中大畢業，今年28歲，在大機構任文職。她沒透露太多個人資訊，「想小妹這個人keep fictional（保持神秘），最好是一個大家猜猜是誰的人」。

朋友因社運坐牢

想出一分力幫忙

小妹形容自己的政治啟蒙來自雨傘運動，當時認識的朋友中，部分是2014年反對通過新界東北規劃前期撥款被捕的「東北十三子」。「有一群朋友要坐（牢），好唔開心，覺得要做一些東西」。她得知當中有人盼讀網媒長文，例如端傳媒報道，適逢朱凱廸議員辦事處籌劃整合網上新聞給囚友，她便加入幫忙。

解悶工廠在2017年8、9月剛成形時，只把新聞結集起來，往往有數十頁紙，「後來發現入不到（監獄），便開始加『你好嗎』， 幫忙整理格式。因為要變成一封信，之後再加上小妹的角色，漸漸也把『你好嗎』打成一段字，但只有『你好嗎』太悶了，每日都是問天氣好嗎？或者天氣轉涼了記得添衣， 所以寫一點無聊事情」。她自己會寫生活上小故事，或對時事的感受，「好似坐緊嘅時候，有個朋友會每日告訴你發生什麼事」。

屬命運共同體

與囚友分擔社會擔子

解悶工廠的「工人」每天上午上班時間前會找尋當天合用文章，每天小妹會花10至15分鐘寫短信。小妹交文後，議辦9時起整合當天的文章。小妹說，最複雜的流程是逐一寫名、編號、入信封、檢查有否寫對地址，趕在下午5時前寄出。小妹起初只有20至30個受眾，今年1月中還押「手足」上升，增至80多人，現在已達133人。

有時小妹梳理不到自己的情緒，難以與朋友啟齒的話，都會在信中寫上。於小妹而言，一開始寫信對象是朋友，「因為認識，所以想擁抱」。現在她想擁抱這班不認識的人，「名字其實都不知道，但我會突然很想念大家，為什麼大家叫『手足』？這不只是一個名字，而是有命運共同體的感覺，想分擔他們背負的社會擔子」。

一路走來，小妹常感到無力感之重，「做到的事情很微小 」。她不太了解誰正訂閱，近日機緣巧合之下，遇見一名讀者，驚覺在鐵窗內的人原來十分重視那一小段文字。

近期意識或隨時被「封廠」

今年初她認為解悶工廠「未來十年都未必能倒閉」，但近期開始思索被「封廠」的可能性。「紅線愈來愈漂浮，不知道何時會觸犯政權底線」。然而，她決定不放棄，「好似很老套，我們真的不退縮。這不是很政治口號，要令群眾一直高昂、有抗爭意志。只是目前的事情，會繼續做吧」。

警方上周公布，涉反修例風波的被捕者突破1萬人，當中逾2000人被檢控，550人完成司法程序，462人須承擔法律後果；差不多時間，由梁栢堅填詞、李芷君主唱的新歌《解悶工廠》派台，歌曲創作人盼在囚「手足」在收音機能聽到此歌。歌詞提及「如漫漫長夜 手中信能助你一把 / 共同渡苦也渡美好年華……」說的正是「解悶工廠」上下的心聲。