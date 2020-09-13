「山貓」追截艇直剷可疑小艇

兩人險墮海 前線批罔顧安全

翻查《水警總區指揮官常務訓令》，列明「警察小艇執行的操作必須依照嚴格的安全標準及遵守水警手冊第5冊及《1972年國際海上避碰規則》」，又列明「除了要達到行動目的外，警察小艇指揮官的任務和職責還須確保：警察小艇的安全航行；所有人員的安全及船上設備的安全保管」。本報以電郵向曾任南丫海難調查委員會專家證人的英國海事專家Nigel Pryke查詢，他指警方執法時不受《國際海上避碰規則》所限。

警方回應稱，水警小艇分區人員於7月18日下午約12時35分，在屯門沙洲附近海面發現一艘可疑船在海面危險航行，遂要求該船停下，惟該船拒絕聽從警方指示，企圖逃離。水警人員多番展示國際停航之旗號及信號，並以廣播要求停航，惟該船並未理會，繼續逃避警方追截。最後，水警人員成功截停該可疑船，經初步調查後，船上兩名分別35歲和24歲的內地男子涉嫌非法入境被捕，行動中無人受傷。警方強調當日的追截行動符合相關守則和指引，水警小艇分區會在行動前作出風險評估及採取預防措施，行動中亦會注意海上安全。

海事處回覆稱，從水警得悉，當日他們依法進行反非法活動的執法行動，着本報向水警查詢有關行動詳情。