執法懸殊 水警破走私肉案僅海關1/3 前線質疑上級「放生」載肉漁船 警：行動符指引

明報記者 張煒明 黃煒堯

前線關員：走私肉船倘噪音小 水警少干涉

有前線關員稱，屯門沙洲一帶走私凍肉猖獗，尤以晚上為甚，繁忙情况如同公路塞車，若走私船未有產生太大噪音，水警甚少主動干涉，形容「要做就日日冇停手，佢哋（水警）都唔想做」。

有前線水警向本報透露，反走私主要由水警小艇隊執法，有警官坐鎮昂船州水警基地指揮中心負責決策，該處設有雷達房監察海面，小艇隊若在海面截獲船艇，會請示上級如何處理。

被指曾下令不打擊凍肉走私 水警高層否認

該前線水警說，本港主要凍肉走私集團有屯門及東涌新義安背景。他又說，6月18日水警在大嶼山附近發現有懷疑走私凍肉船和另一快艇「過貨」，截查後獲總區特遣隊指示「唔拉」，質疑有人選擇性執法。他又說，水警總區高級警司（行動）劉敬倫曾下令不可進行任何反凍肉走私行動。本報昨致電劉，他否認有關指控，並稱「唔會叫同事做啲唔合法嘅事」。

翻查資料，警方在事件翌日（6月19日）發稿，指事發當晚10時在北大嶼山一帶與海關展開聯合反走私行動，檢獲18箱懷疑走私化妝品，市值約51萬元，未有提及凍肉。本報就此事四度向警方查詢，警方8月11日首次回應稱，水警總區人員、水警西分區特遣隊及海關海域聯合特遣隊人員於6月18日傍晚在大嶼北一帶聯合反走私，當晚8時在大嶼山深屈對出海面截停一艘可疑的香港註冊漁船，船長及所有船員均為本地人。船長表示正前往大澳卸貨，並出示載貨清單。

指示載肉漁船返航 雷達監察無全程尾隨

警方稱，沒有足夠證據顯示有人違反《進出口條例》，惟船長違反《商船（本地船隻）（證明書及牌照事宜）規例》，警員遂於當晚申請傳票檢控船主及相關人士「違反漁船作非捕魚及有關用途」。漁船亦被要求返回出發地青衣碼頭停止其違例事項。水警尾隨該漁船至機場北海面，其後因另有行動，於晚上約10時離開現場。警方強調，當日所有行動均符合相關法例和指引。

警方在本報追問下，8月14日回應時認涉事漁船載有凍肉，並指水警以雷達監察確定漁船已返回青衣一帶。對於傳票進度，警方當日指正在處理中。警方於8月25日第三度回應本報稱，遭票控漁船船長及船東年齡分別46歲及28歲，其他行動細節一概不評論。本報再追問票控進度，警方於9月8日回覆稱，「由於案件已進入司法程序，警方不作評論」。海關表示對事件沒有補充。

前線稱未聞放行後監察 申傳票花兩月不尋常

該前線水警認為警方有關回應不合理，稱一般向法庭申請傳票需時一兩周批出，質疑警方接獲傳媒查詢後才申請傳票「補鑊」；他又說，一般截獲可疑船會帶返水警基地搜查，尤其深夜，未聞會未經詳細搜查後，先放行後以雷達監察。

據警方及海關數字，2018年水警無論在檢獲懷疑走私凍肉宗數及數量均稍高於海關，至去年情况逆轉，海關檢獲走私凍肉數量是水警的4.6倍，宗數則是水警的2.5倍。而今年上半年，海關檢獲走私凍肉是水警的13.5倍，宗數則是水警的3倍，同期海關拘捕123人，是警方拘捕32人的3.8倍。