進口價跌 泰國米零售價半年貴一成 商會料「搶米潮」令超市減優惠 消委籲克制

疫下7月通縮2.3% 米價反升9.3%

據統計處早前公布，本港7月綜合消費物價指數出現3年多以來的首次通縮，按年跌2.3%，但食品（不包括外出用膳）升3.9％，米價更升9.3％。而據工業貿易署資料，進口量佔本港進口食米超過一半的泰國米，今年零售價升幅尤其明顯，1月每公斤零售價13.05元，至7月升至14.38元，升幅逾一成；不過，同期進口價走勢相反，由1月每公斤8.67元跌至7月的8.29元，跌幅約4%。若按季度計算，泰國米進口價由去年第四季的8.74元，跌至今年第二季的8.14元；零售價則由13.25元升至14.2元（見圖）。除了食米，多種常見食品的價格亦上升，例如豬肉7月的消費物價指數按年升10.6%，罐裝肉類升19.5%。

再申保就業須回饋 兩超市未回應申請否

今日是第二期保就業計劃申請截止日，特首林鄭月娥早前稱若兩大超市要申請，便須於9至11月向顧客提供減價，或為弱勢社群等提供超市券。本報昨向百佳及惠康查詢會否申請第二期保就業計劃、會否提供減價優惠包括食米價格優惠等，百佳表示暫時沒有進一步資料，惠康至截稿前未有回覆。

米行商會稱零售價低 料難大幅升跌

香港米行商會理事長陳建年表示，今季進口的食米通常在下一季賣完，故零售價通常較進口價滯後一季，但今年情况較混亂，因受疫情影響，2月、4月和7月市面上都出現「搶米潮」，估計超市因此減少就食米提供優惠，令食米零售價上升。至於超市若申請第二期保就業是否有空間就食米減價，陳建年認為本港食米零售價已很低，難有大幅度升跌。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，消委會亦留意到本港近月食米及罐頭零售價上升。她解釋，雖然食米進口價在全球供應趨穩下有回落，但疫情下巿民多留家用餐造成需求，部分米商加價及超巿減少優惠，令零售價難以迅速回落。她促進口商及超巿克制，與市民共渡時艱。

社區組織協會幹事施麗珊表示，基層不時覺得物價貴，社協早前派米，街坊反應踴躍，她指有成年人大半年無吃豬肉省錢，讓給家中小童可吃肉，亦有基層因失業要節衣縮食。

明報記者