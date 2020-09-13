張宇人盼維持食肆4人一枱「底線」

張宇人昨日在商台《政經星期六》稱，飲食業界願增防疫措施，包括高溫消毒碗碟、限制食客用餐兩小時等，但業界共識食肆4人一枱是「底線」，又指若食客有萬分之一機率是隱形患者，是否需停所有經濟活動，「一間食肆一日可能做不足一萬個客人」，故未必有感染風險，又稱「出街都有風險」，而酒吧、夜總會、卡拉OK已關閉多時，業界人士要借錢度日。

再提飲啖酒即戴罩風險

「最緊要你啲專家講我聽」

酒吧業界要求客人喝一口酒後戴回口罩，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指不斷拉低口罩喝酒比不戴口罩更高危，張宇人不點名批評大家扮專家不懂計算風險。他昨稱，飲食界提建議是幫忙管理風險，他質疑每隔10分鐘才喝一口酒，然後戴口罩，與喝酒期間完全不戴口罩「噴口水」，哪個風險比較大，「最緊要你啲專家要講畀我聽」。

酒吧業見政府 願減營業時間換重開

香港酒吧業協會副主席錢雋永昨見副食衛局長徐德義，盼政府本周可讓酒吧有限度復業，不介意縮短營業時間，只是不可早於凌晨2時關門，因顧客10時後入場；亦可限制入座兩小時等。

旅遊界議員姚思榮認為，旅遊業在疫情下受最大打擊，收入挫八至九成，盼推第三輪防疫抗疫基金，盡快啓動粵港澳三地健康碼，與一兩個國家試行「旅遊氣泡」。他稱廣東及澳門都有相關訴求，可先從商務及探親等放寬，再逐步調整。

零售管理協會主席謝邱安儀稱，若逐步放寬限聚令，零售業能正常開店，才可確保從業員生計；零售最大開支是租金，批評大部分業主及大地產商只在年初減租，但第三波疫情下不願減租，令業界相當無助，盼政府帶頭補貼水電煤氣開支及建議業主按店舖收益收租。

（疫情第三波）