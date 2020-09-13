兩個案家人同事「拉隊」普檢 醫生促留家

染疫漢3家人驗出陽性 兩曾赴普檢

確診的67歲男子已退休，與6名家人同住，他9月4日喉嚨痛，9日到聯合醫院，翌日確診。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，其3名家屬9日知他入院後，即到鯉魚門體育館參與普及社區檢測，包括於9月6日已現病徵的61歲女子（第4935宗）。張說，9月10日傍晚已聯絡家屬，醫院當日檢測發現3人初步陽性，包括兩名曾參與普及檢測的家屬（第4933及4935第），二人分別於荃灣嘉民達力中心上班及在麗港城22座任清潔工；其後出結果的普及社區檢測亦與醫院檢測結果脗合。該家庭首先發病的67歲男子曾到觀塘新港明珠海鮮酒家、廣東燒味餐廳等；另一名確診家人、29歲男子（第4934宗）則是太古城中心食肆Minh & Kok的員工。

醫生：赴中心採樣恐交叉感染

另外，一名在屯門黃金泳灘餐廳L'Atlantis任職侍應的30歲女子亦確診，她9月5日發病。張竹君稱，餐廳10多名職員得知同事確診後，「拉隊」參與普及檢測。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，近期有緊密接觸史的市民與有病徵的人風險差不多，普及社區檢測中心的採樣環境並非絕對理想，如有高危接觸史的人集體到檢測中心採樣，會增加中心內交叉感染的風險。他呼籲近期有緊密接觸史的市民須留在家中，等候衛生防護中心的追蹤，並安排入檢疫中心，屆時將會為他們驗病毒。除了密切接觸者，有病徵者亦不應參與全民檢測，應求醫或去取樣本瓶做檢測。

（疫情第三波）