屯院房滿 等檢測結果病人睡走廊 驗出陽性但有抗體 鄰近病人免檢疫

據醫管局，至昨晨9時，各公院負壓病牀及病房佔用率為44%及55%。不過消息指屯門醫院近日內科病房爆滿，佔用率略高於100%，醫院會觀察多一周，如疫情持續減退，會陸續將處理確診者的隔離病房轉回處理普通內科個案。

屯門醫院一名65歲長期病女病人9月9日下午到內科門診覆診，醫生建議入院檢查；病人11日上午入院，當時無病徵，因入住的病房爆滿，被安排在走廊的臨時病牀上留醫，經化驗後於同日晚上初步確診。

院方判斷處感染後期 不具傳染力

醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻昨午在疫情記者會表示，數名病人可能曾同處走廊，或需檢疫；有一名負責清潔洗手間的助理工作時無穿保護衣和面罩，亦需隔離；另有4名職員要醫學監察。據了解，涉事的是內科F1病房，涉專門接收血液腫瘤科病人的病房。劉家獻稱該處為獨立房間，有獨立門、部分房間有正氣壓，有專責照顧的護士，認為病人感染風險不是很高。

屯門醫院昨晚補充，最新結果顯示病人體內有抗體，判斷病人處於感染後期，不具傳染力，鄰近病人及曾與她有接觸的職員，毋須隔離檢疫或接受醫學監察。

醫生：應送監察病牀 促推快速測試

醫管局目前在許可情况下會為所有新入院者驗病毒，但呼吸系統專科醫生梁子超表示，屯門醫院個案未有配套將等候結果的病人安排在監察或隔離病房，屬不理想，因陽性的病人已入病房，與很多不同的病人接觸，或產生交叉感染，而每次一遇到陽性個案就需要大費周章做大規模追蹤工作和檢疫。

梁子超說，等候結果期間應安排病人入住監察病牀，如病牀不足應付，亦應考慮為預約入院的病人做入院前病毒檢測，亦應考慮引入15分鐘抗原快速測試，以第一時間識別高病毒量的病人，再將陰性病人安排入普通病房。

有公立醫院內科醫生說，所屬醫院會安排新入院的內科病人於病牀較疏落的病房等候入院病毒篩查結果，病牀間保持1.5米距離，直到化驗結果陰性後才轉出其他較擠迫的病房，相信有關安排要繼續實施至最少無社區傳播個案。

另外，大埔那打素醫院兒童及青少年科負壓病房昨早抽風系統一度未能運作25分鐘。另昨早9時許，瑪嘉烈醫院傳染病中心部分病格的負壓供應系統一度受影響，13分鐘後恢復正常，初步檢查發現在機電層喉管出現滴水，導致抽風系統的控制瓶短路。醫管局評估兩事件構成感染的風險非常低。

（疫情第三波）