疫奪百命 第三波死者升逾10倍 死亡率2.02% 高於星韓台 低於全球3.2%

明報記者 許芳文 朱韻斐

本港第100名新型冠狀病毒死者是居於深水埗的明愛醫院67歲男病人，本身有長期病，8月11日因發燒及肺炎入院，病情好轉，抗體測試呈陽性，惟其後因末期癌病持續惡化，至昨晨6時25分離世。

四成死者涉安老院公院爆發

第三波疫情死亡率急升，除了安老院失守，公立醫院也現院內爆發，逾四成死者涉該些群組，當中港泰護老中心院友感染率最高，37名院友中34人染疫，佔約92%；屯門康和護老中心黃金分院最多死者，35名確診院友中，11人死亡；救世軍隆亨長者之家的6名染疫長者有3人離世，死亡達50%。

在安老院爆發下，高齡染疫者愈來愈多，80至89歲有39人死亡，為最多人離世的年齡層，死亡率最高的年齡層則為90至99歲，達35.7%。

公院方面，伊利沙伯、明愛、東區及廣華醫院均現院內爆發，涉21名住院病人，共10人死亡，死亡率逾47%。其中東區K5病房4人染疫，當中有3人相繼離世，為死亡率最高的院內爆發群組，達75%。

20死者初無病徵 兩人病發即日亡

三波疫情的死者介乎39至98歲，據衛生署統計20人最初沒病徵，以及兩人病發當日死亡。撇除無病徵患者，其他人由病發到死亡時間介乎當日至132日後，平均數及中位數分別為19.9日及17日，病發後10天內死亡的有18人；本港首名接駁人工肺的75歲婦於3月底由美國抵港，其後情况惡化，延至第三波疫情期間（8月初）不治。

許樹昌籲未來定期為院舍員工檢測

許樹昌表示，各國死亡率介乎0.25%至3%，本港屬中間，台灣整體疫情防控做得好，死亡率很低，新加坡雖有爆發但主要為較年輕的外勞，死亡率亦較低。本港首兩波死亡率僅0.64%，第三波死亡率則達2.5%，暫時整體死亡率為2.02%，許樹昌說主要是因為多間老人院失守，社區上亦很多長者受感染，未來必須定期為院舍員工做病毒檢測，減低長者受影響的風險。

據台灣疾管署網頁，至昨日死亡率為1.4%。世衛網頁顯示，新加坡至前日死亡率為0.05%，韓國為1.6%。

醫生：社交距離助遏流感 避醫療爆煲

本港2018和2019年冬季流感季節分別有384人和357人染流感離世。雖然一季流感季節的死亡數字高於暫有新型冠狀病毒的死亡數字，但呼吸系統專科醫生梁子超表示，兩者難比較，因今次疫情有4000多宗確診，一次流感季可能影響數以十萬人，當中只有很小部分入院和死亡。

梁子超認為，香港今次抗疫付出了很大的社會成本，除了關閉處所，港人亦大減社交，減低了染疫人數以至死亡宗數，「未至於像其他地區出現數以十萬計的確診者」，而社交距離措施同時有效遏止流感，令今年流感季死亡個案亦明顯減少，避免了公院同時面對兩種傳染病而「爆煲」。

（疫情第三波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676