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2020年9月12日星期六
港聞二
「重設規模」 國泰港龍不申保就業 工會：暗示裁員 譚文豪促港府表態
集團每月「燒錢」15億 幾等於薪酬開支
倘裁員一成 料推高失業率0.1百分點
保就業收15.2萬僱主申請 暫少首期一成
工聯晤林鄭 倡全民派8000元消費券
更換前一日 東鐵煞停轉信號系統 稱或令列車入錯站 港鐵未答責任誰屬
梁君彥：議員延任與否 均獲任滿酬金
民研︰63%受訪者反對「香港沒三權分立」
官指警利誘招認 青年涉遊樂場自瀆脫罪
自稱特務 女大學生電騙逾240萬被捕
涉非禮酒醉中學師妹 水警督察被捕
陳志全控郭偉強周一答辯 律政司申押後考慮介入
出發前同宿 同機5菲傭抵港確診 持陰性證明來港 專家質疑當地檢測有問題
普檢陰性 交通城保安入院驗出陽性
食肆准4人一枱 有酒樓盼中秋再放寬
機舖雀館重開 機迷牌迷「手痕」急光顧
日驗13萬 華昇：若更多人參與可達30萬檢測量
再派銅芯罩 創科局：測試無釋銅
「班醫生無人識計風險」 張宇人否認批評張竹君 林超英斥侮辱公僕 促撤行會職
研發無創產檢 獲90國採用 中大盧煜明獲「科學界奧斯卡」
國保警告「嚴重影響執業生涯」 潛逃案被告律師遭勸退
李家超：立法後勾結外力行為大減
襲警藏噴漆 設計師囚5月半
青年認汽油彈擲警署 官明言不適合教導所
自願醫保一年售52萬保單 4%被拒保4%未能索償
狗遭綁架 警拘情侶 涉勒索狗主4萬元 威脅「斬件拋落海」
檢控主任電郵疑籲悼六四 律政司調查
涉Tg煽惑九龍遊行 警拘一女
尊子漫畫
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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「重設規模」 國泰港龍不申保就業 工會：暗示裁員 譚文豪促港府表態
集團每月「燒錢」15億 幾等於薪酬開支
倘裁員一成 料推高失業率0.1百分點
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