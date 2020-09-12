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檢控主任電郵疑籲悼六四 律政司調查

【明報專訊】律政司法庭檢控主任會前主席、高級二等法庭檢控主任黃華芬今年6月4日發內部電郵，表示該日是《港區國安法》生效前最後一次的6月4日，「今日有什麼事會比這更有意義的事情嗎？希望我們都做同樣的事」。律政司回應，電郵系統只限於工作用途，如經調查後屬違規，或會有紀律處分。

律政司：電郵系統限工作用途

黃華芬回覆本報查詢時承認，他曾以個人名義發出該電郵，但表示不會評論當中內容。據了解，黃華芬只向與他同職級的檢控主任發出該電郵，亦有檢控主任稱未有收到該電郵。

律政司表示，公務員不得受本身的政治信念支配或影響，而律政司的電郵系統應限於工作用途，根據內部指引，員工使用電郵時不應涉及一些損害或令政府尷尬的活動，亦不應濫用電郵系統內的通訊群組發放與工作無關信息，如有違規行為，必定會嚴肅跟進。調查後若屬違規，定會秉公處理，包括採取紀律處分行動。

前刑事檢控專員江樂士形容事情「奇怪」，認為黃華芬嘗試「政治化」法庭檢控主任，鼓勵他們參加一個因疫情而被禁止的活動。江樂士說公務員應避開任何或會削弱政治中立的行動，以免影響公眾信心。民建聯立法會議員周浩鼎促請律政司嚴肅跟進及徹查事件，並到立法會交代，挽回公眾對律政司的信心。

相關字詞﹕周浩鼎 江樂士 電郵 檢控主任 律政司

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