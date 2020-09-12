狗遭綁架 警拘情侶 涉勒索狗主4萬元 威脅「斬件拋落海」

單位尋回貴婦犬 警指非偷狗者

被捕24歲本地男子及23歲本地女子，情侶關係，涉嫌勒索被捕，但並非落手偷狗者。二人由探員帶署扣查，偷狗過程及動機仍有待深入調查。警方亦在單位尋回貴婦狗Coffee，初步檢查健康良好，生活環境正常，由獸醫詳細檢查後將交回狗主。

深水埗警區署理總督察許仲恒表示，警方接報後，案件交由動物專責調查隊跟進，探員翻看閉路電視片段、分析情報及遁不同方向調查後，探員昨午在天水圍天瑞邨瑞勝樓一單位拘捕涉案男女，並安全尋回貴婦狗。行動中亦在單位檢獲一批證物，包括狗糧、手提電話及衣服等。警方呼籲主人避免放養寵物，以免走失或讓他人有機可乘。

狗主指平日放店

料3男趁生日會偷狗

女狗主Dinh為越南華僑，在基隆街經營店舖，她回覆本報記者表示，3月時從朋友處領養Coffee，日間會將牠放店，可一邊做生意，一邊照顧，收工時會帶回家。Coffee失蹤當天，她在店舖為友人慶祝生日，多人前來祝賀，其間Coffee在籠大便，遂將牠抱出清理，至凌晨發現Coffee不知所終。眾人在附近遍尋不獲，其後四出張貼街招及在社交平台貼文尋狗。至周三Dinh接獲Coffee最新相片，對方要求付4萬元贖金，多番討價還價無果，遂報警求助。

Dinh續說，翻看當日閉路電視片段，相信有3名前來慶生日男子將Coffee偷走，並認出其中一名常到店舖同鄉，他與女友早前亦曾企圖抱走Coffee，幸當時及早發現，兩人還聲稱「Coffee想跟我哋走喎！」報警求助後，她曾向該同鄉女友人查詢，對方否認與事件有關。Dinh說，綁匪多次催促籌錢，並稱會將狗斬開一件件寄回、拋落海、轉售等。Dinh對警方破案感開心，終可與Coffee重逢，會帶牠檢查身體及植晶片，希望不再發生類似事件。