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自願醫保一年售52萬保單 4%被拒保4%未能索償

【明報專訊】去年4月推出的自願醫保計劃一年間售逾52萬保單，但有4%人投保被拒，索償中4%未能成功索償，消委會至今年5月共接獲12宗與自願醫保相關投訴。有保險業界認為疫情影響面對面銷售，售賣情况遜預期。保險業聯會下月起推行標準投保問卷，望進一步增加投保人信心及投保人數。

食物及衛生局昨公布，推出自願醫保首年保單累計達52.2萬，對比預算兩年約100萬人購買，局方認為這反映計劃正穩步邁向目標。97%受保人購買保障較高的靈活計劃，其餘買標準計劃。首年自願醫保產品54%受保人為40歲以下。

根據計劃推行首9個月的數據，96%保險索償個案均可成功索償，即約4%未能成功索償。34%個案獲全額償付；67%償付比率達90%或以上；而償付比率達80%或以上的個案亦有約八成。

食衛局指出，96%自願醫保保單申請獲成功接納，即有4%人投保被拒。以52萬保單推算，被拒個案可能逾兩萬宗。AXA安盛醫療及僱員福利業務醫務總監邱家駿指出，該公司會透過調整保費承保有慢性病的病人，但如嚴重糖尿病甚至癌症患者等基本上不會有保險公司能承保。保險業聯會行政總監劉佩玲認為，96%已屬非常不錯的比例。

業界：96%接納屬不錯 彭鴻昌：應探討改善

不過，關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，4%拒保比例雖小，但也涉及約兩萬保單，認為政府應分析被拒投保原因是否有不合理地方，並探討改善空間；就有4%個案未能成功索償，當局同樣應分析原因了解是否涉無理拒賠。

保險聯會推標準投保問卷

至於投保時需填寫的健康問卷，各處保險公司各處例，不時引起索償爭拗，劉佩玲表示保聯下月起推行標準投保問卷，例如規定需申報健康狀况限於特定年期內，會呼籲業界逐步轉用標準問卷，望增加投保人信心，助進一步增加投保人數。

消委接12投訴 涉價格質素銷售方式

根據消委會數字，去年至今年5月間，共接獲12宗涉自願醫保投訴，銷售方式、價格爭議和服務質素投訴各佔4宗。消委會認為自願醫保仍需加強監察核保程序是否公平、規定拒保或有關索償結果的解釋必須書面提供，以及定期檢視拒絕賠償或賠償不足的個案、投訴數據等。

友邦香港及澳門首席科技及營運官葉文傑稱，自願醫保保單目前佔該公司十分之一醫療保單，預期可能有15%，出現落差估計因受疫情影響面對面銷售工作。友邦90%自願醫保受保人是介乎30至50歲的上班族，他相信因產品可扣除稅務成誘因。

宏利表示，首季醫療保單新生意銷售按年上升17%，其中自願醫保佔55%，反映相關產品深受市場歡迎。

保誠指出，過去一年自願醫保索償情况符合預期，該公司就住院理賠的意見調查指滿意度逾90%。

相關字詞﹕自願檢測計劃

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