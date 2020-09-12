襲警藏噴漆 設計師囚5月半

【明報專訊】去年11月2日民主派區議會候選人維園集會被腰斬，演變成警民衝突。22歲廣告設計師涉當晚在中環用傘打一名警員的頭盔，並被搜出管有兩支噴漆，昨在東區裁判法院被裁定各一項襲警罪及管有物品意圖損壞財產罪成。裁判官判刑時指斥，被告意圖噴漆「令井井有條的香港街道變得塗鴉處處」，決定判囚5個月15天，並在判刑後勸喻他若以港為家便要守法。
被告為廣告設計師張俊文（22歲），被控2019年11月2日在中環砵甸乍街18號外襲擊警員韋鑑洸，並在同日同地管有兩支噴漆。被告步入犯人欄前，忍淚撫摸未婚妻及父母面頰，未婚妻隨即痛哭，父母定過神後亦不禁流淚。
官斥前言不對後語 圖令港塗鴉處處
裁判官鄭紀航直斥被告的自辯「謊話連篇、前言不對後語、砌詞狡辯、自欺欺人」，聲稱當日一直很想返回位於屯門的居所，但他在港島多個地方流連共6個多小時都不回家。鄭官質疑，被告若真的想回家，大可乘的士先到東區，經半山繞到西隧，或經東隧到觀塘轉乘巴士回家，但被告卻選擇街上流連，認為他的說法不能令人信服。
對於被告聲稱當日有一名路人給他一個紅色膠袋，但直至一段時間後才發現內裏有兩支噴漆，鄭官拒絕接納被告任何證供，裁定兩罪成立。鄭官判刑時再斥，被告意圖用噴漆破壞的行為「自私、不顧及公眾秩序，令井井有條的香港街道變得塗鴉處處」，而塗鴉的字句亦充滿仇恨及渲染暴力，分化社會。鄭官更勸喻被告若仍以香港為家，便要做個守香港法律的市民。
抑鬱資優生襲警判感化
另外，患有嚴重抑鬱症、為資優兒童的17歲孫姓少女，被指去年9月25日在港鐵沙田站外遭警員制服時，咬女警手臂3秒令其受傷，早前承認一項襲警罪，昨在沙田裁判法院被判感化18個月。署理主任裁判官溫紹明判刑時指出，被告犯案時香港正處於一個「相當困難的時刻」，不論成人或青年亦飽受壓力，而自幼受情緒困擾的被告，更容易會因環境變得情緒不穩定，因此即使控罪有一定嚴重性，亦值得給予機會改過自新。
【案件編號：ESCC2460/19、STCC533/20】
（反修例風暴）
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