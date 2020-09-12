港聞

港聞二

襲警藏噴漆 設計師囚5月半

【明報專訊】去年11月2日民主派區議會候選人維園集會被腰斬，演變成警民衝突。22歲廣告設計師涉當晚在中環用傘打一名警員的頭盔，並被搜出管有兩支噴漆，昨在東區裁判法院被裁定各一項襲警罪及管有物品意圖損壞財產罪成。裁判官判刑時指斥，被告意圖噴漆「令井井有條的香港街道變得塗鴉處處」，決定判囚5個月15天，並在判刑後勸喻他若以港為家便要守法。

被告為廣告設計師張俊文（22歲），被控2019年11月2日在中環砵甸乍街18號外襲擊警員韋鑑洸，並在同日同地管有兩支噴漆。被告步入犯人欄前，忍淚撫摸未婚妻及父母面頰，未婚妻隨即痛哭，父母定過神後亦不禁流淚。

官斥前言不對後語 圖令港塗鴉處處

裁判官鄭紀航直斥被告的自辯「謊話連篇、前言不對後語、砌詞狡辯、自欺欺人」，聲稱當日一直很想返回位於屯門的居所，但他在港島多個地方流連共6個多小時都不回家。鄭官質疑，被告若真的想回家，大可乘的士先到東區，經半山繞到西隧，或經東隧到觀塘轉乘巴士回家，但被告卻選擇街上流連，認為他的說法不能令人信服。

對於被告聲稱當日有一名路人給他一個紅色膠袋，但直至一段時間後才發現內裏有兩支噴漆，鄭官拒絕接納被告任何證供，裁定兩罪成立。鄭官判刑時再斥，被告意圖用噴漆破壞的行為「自私、不顧及公眾秩序，令井井有條的香港街道變得塗鴉處處」，而塗鴉的字句亦充滿仇恨及渲染暴力，分化社會。鄭官更勸喻被告若仍以香港為家，便要做個守香港法律的市民。

抑鬱資優生襲警判感化

另外，患有嚴重抑鬱症、為資優兒童的17歲孫姓少女，被指去年9月25日在港鐵沙田站外遭警員制服時，咬女警手臂3秒令其受傷，早前承認一項襲警罪，昨在沙田裁判法院被判感化18個月。署理主任裁判官溫紹明判刑時指出，被告犯案時香港正處於一個「相當困難的時刻」，不論成人或青年亦飽受壓力，而自幼受情緒困擾的被告，更容易會因環境變得情緒不穩定，因此即使控罪有一定嚴重性，亦值得給予機會改過自新。

【案件編號：ESCC2460/19、STCC533/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕管有物品意圖損壞財產罪 襲警罪 區議會選舉2019 維園集會 反修例運動

上 / 下一篇新聞

「重設規模」 國泰港龍不申保就業 工會：暗示裁員 譚文豪促港府表態
「重設規模」 國泰港龍不申保就業 工會：暗示裁員 譚文豪促港府表態
集團每月「燒錢」15億 幾等於薪酬開支
集團每月「燒錢」15億 幾等於薪酬開支
倘裁員一成 料推高失業率0.1百分點
倘裁員一成 料推高失業率0.1百分點
保就業收15.2萬僱主申請 暫少首期一成
保就業收15.2萬僱主申請 暫少首期一成
工聯晤林鄭 倡全民派8000元消費券
工聯晤林鄭 倡全民派8000元消費券
更換前一日 東鐵煞停轉信號系統 稱或令列車入錯站 港鐵未答責任誰屬
更換前一日 東鐵煞停轉信號系統 稱或令列車入錯站 港鐵未答責任誰屬
梁君彥：議員延任與否 均獲任滿酬金
梁君彥：議員延任與否 均獲任滿酬金
民研︰63%受訪者反對「香港沒三權分立」
民研︰63%受訪者反對「香港沒三權分立」
官指警利誘招認 青年涉遊樂場自瀆脫罪
官指警利誘招認 青年涉遊樂場自瀆脫罪
自稱特務 女大學生電騙逾240萬被捕
自稱特務 女大學生電騙逾240萬被捕
涉非禮酒醉中學師妹 水警督察被捕
涉非禮酒醉中學師妹 水警督察被捕
陳志全控郭偉強周一答辯 律政司申押後考慮介入
陳志全控郭偉強周一答辯 律政司申押後考慮介入
出發前同宿 同機5菲傭抵港確診 持陰性證明來港 專家質疑當地檢測有問題
出發前同宿 同機5菲傭抵港確診 持陰性證明來港 專家質疑當地檢測有問題
普檢陰性 交通城保安入院驗出陽性
普檢陰性 交通城保安入院驗出陽性
食肆准4人一枱 有酒樓盼中秋再放寬
食肆准4人一枱 有酒樓盼中秋再放寬
機舖雀館重開 機迷牌迷「手痕」急光顧
機舖雀館重開 機迷牌迷「手痕」急光顧
日驗13萬 華昇：若更多人參與可達30萬檢測量
日驗13萬 華昇：若更多人參與可達30萬檢測量
再派銅芯罩 創科局：測試無釋銅
再派銅芯罩 創科局：測試無釋銅
「班醫生無人識計風險」 張宇人否認批評張竹君 林超英斥侮辱公僕 促撤行會職
「班醫生無人識計風險」 張宇人否認批評張竹君 林超英斥侮辱公僕 促撤行會職
研發無創產檢 獲90國採用 中大盧煜明獲「科學界奧斯卡」
研發無創產檢 獲90國採用 中大盧煜明獲「科學界奧斯卡」
國保警告「嚴重影響執業生涯」 潛逃案被告律師遭勸退
國保警告「嚴重影響執業生涯」 潛逃案被告律師遭勸退
李家超：立法後勾結外力行為大減
李家超：立法後勾結外力行為大減
青年認汽油彈擲警署 官明言不適合教導所
青年認汽油彈擲警署 官明言不適合教導所
自願醫保一年售52萬保單 4%被拒保4%未能索償
自願醫保一年售52萬保單 4%被拒保4%未能索償
狗遭綁架 警拘情侶 涉勒索狗主4萬元 威脅「斬件拋落海」
狗遭綁架 警拘情侶 涉勒索狗主4萬元 威脅「斬件拋落海」
檢控主任電郵疑籲悼六四 律政司調查
檢控主任電郵疑籲悼六四 律政司調查
涉Tg煽惑九龍遊行 警拘一女
涉Tg煽惑九龍遊行 警拘一女
尊子漫畫
尊子漫畫