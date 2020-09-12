襲警藏噴漆 設計師囚5月半

被告為廣告設計師張俊文（22歲），被控2019年11月2日在中環砵甸乍街18號外襲擊警員韋鑑洸，並在同日同地管有兩支噴漆。被告步入犯人欄前，忍淚撫摸未婚妻及父母面頰，未婚妻隨即痛哭，父母定過神後亦不禁流淚。

官斥前言不對後語 圖令港塗鴉處處

裁判官鄭紀航直斥被告的自辯「謊話連篇、前言不對後語、砌詞狡辯、自欺欺人」，聲稱當日一直很想返回位於屯門的居所，但他在港島多個地方流連共6個多小時都不回家。鄭官質疑，被告若真的想回家，大可乘的士先到東區，經半山繞到西隧，或經東隧到觀塘轉乘巴士回家，但被告卻選擇街上流連，認為他的說法不能令人信服。

對於被告聲稱當日有一名路人給他一個紅色膠袋，但直至一段時間後才發現內裏有兩支噴漆，鄭官拒絕接納被告任何證供，裁定兩罪成立。鄭官判刑時再斥，被告意圖用噴漆破壞的行為「自私、不顧及公眾秩序，令井井有條的香港街道變得塗鴉處處」，而塗鴉的字句亦充滿仇恨及渲染暴力，分化社會。鄭官更勸喻被告若仍以香港為家，便要做個守香港法律的市民。

抑鬱資優生襲警判感化

另外，患有嚴重抑鬱症、為資優兒童的17歲孫姓少女，被指去年9月25日在港鐵沙田站外遭警員制服時，咬女警手臂3秒令其受傷，早前承認一項襲警罪，昨在沙田裁判法院被判感化18個月。署理主任裁判官溫紹明判刑時指出，被告犯案時香港正處於一個「相當困難的時刻」，不論成人或青年亦飽受壓力，而自幼受情緒困擾的被告，更容易會因環境變得情緒不穩定，因此即使控罪有一定嚴重性，亦值得給予機會改過自新。

【案件編號：ESCC2460/19、STCC533/20】

（反修例風暴）