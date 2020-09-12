港聞

港聞二

李家超：立法後勾結外力行為大減

【明報專訊】保安局長李家超接受鳳凰衛視《問答神州》專訪，形容《港區國安法》訂立是由「由亂到治的過程」，在港區國安法「落地」後，勾結外部勢力的行為減少了許多，「以前參與勾結外部勢力同盟的人，有些就退場、退休、停止運作、解散組織」，證明他們以往做的事就是港區國安法針對的行為。他不透露香港警察國安處的人手數目。李家超又稱，去年6月起發現許多爆炸案、搜獲的子彈數量非常多，有案件是「家庭式子彈製造工廠」，「在自己的住所裏面嘗試製造子彈」。

稱無人因執法重傷 外地做不到

李家超又說，警隊處理逾10多個月的暴力行為，香港沒有人因執法死亡，而外國的每一次都有。他稱，這客觀比較就知道香港警隊有關執法都克制有效且恰當。他認為，沒有人因為執法嚴重受傷的成績，沒有一個地方可以做到這個程度。

被問到知道中央訂立港區國安法的感受，李家超說非常高興，因港有法律漏洞。他形容，中央訂定港區國安法「很客氣」、對香港整體「有關愛的心」，因為沒談追溯力，是很科學的；只是針對香港具體情况，制定4個罪行。

中央「很客氣」 沒談追溯「很科學」

李家超又稱，若網絡資訊構成危害國家安全罪行，警務處長向他申請，經他批准就可要求移除資訊，他說現時已有案例。

指港英不按規矩 國安處依法辦事

至於執法，李家超稱，港英時代的政治部很多不依規矩做事，甚至有人直接失蹤，亦沒有透明度。他說，警隊國安處一定要依法辦事，《基本法》對政府如何使用權力都有限制，並保障所有香港居民、組織享有的合法權利和自由。

李家超認為，港區國安法落實，香港履行《基本法》23條立法會更順暢，因港區國安法案件在法院審判了，大家都看到成果、社會太平，「23條立法可能就不再被妖魔化，有更理性的討論」。

（港區國安法）

相關字詞﹕香港警察 保安局 李家超 港區國安法

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