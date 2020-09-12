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研發無創產檢 獲90國採用 中大盧煜明獲「科學界奧斯卡」

【明報專訊】「無創產前檢查之父」、中大醫學院副院長（研究）盧煜明藉血漿DNA診斷技術開創無創產前診斷，奪得有「科學界奧斯卡」之稱的「2021年科學突破獎——生命科學獎」。盧煜明稱，研究人才對科研尤其重要，希望藉自己得獎鼓勵年輕人入行，「讓年輕人知道做科研都有出路、有前途」。

冀得獎鼓勵年輕人投身科研

「無創產前診斷」技術以抽取孕婦血漿取代抽羊胎水，以檢查胎兒有否患唐氏綜合症等遺傳病，大大減低流產風險，技術2011年面世，現時全球每年逾90個國家、逾700萬名孕婦受惠。盧煜明曾屢獲殊榮，他說前晚在網上會議獲知得獎，「不敢相信自己耳朵」，認為獎項名聲甚高，「當然感到開心」。

以往多名「科學突破獎」得獎人先後獲得諾貝爾獎，繼「光纖之父」高錕之後，盧煜明亦曾被稱為「最接近諾貝爾獎的香港人」，對於可否再下一城，他說不敢奢望，「我們作為科學家，唯一可以做的事是做好自己的研究」，會繼續於科研上努力。

每名「科學突破獎」得獎者可獲獎金300萬美元，相當於2400萬港元，盧煜明稱未決定如何運用，部分獎金會回饋栽培他的院校。他提到，研究人才尤其重要，而本港尖子多會修讀專科如法律、醫學等，甚少選讀純科學，盼藉自己得獎的經驗，鼓勵年輕人投身科研。

獎金2400萬 部分回饋院校

盧煜明說自小對科學抱有興趣，「自小都想做科學家」，大學時除修讀醫科，課餘會隨教授到實驗室學習，後來發現產檢抽羊胎水十分危險，故1989年開始相關研究。研究期間他亦曾觸礁，直至1997年才獲突破，他早前曾說，突破源自一次在家煮即食麵，想到可如煮麵般將血漿分離出來，嘗試從孕婦血液中找到胎兒細胞，最後令研究有進展。

至於未來動向，他透露研究團隊已把DNA測序技術延伸至單基因遺傳病如地中海貧血症，目前有關技術已可行。他說考慮到成本仍需約5000元，希望調低至數百元才正式推出，預料兩年內可完成，助檢查10多種遺傳病；而團隊亦把有關技術應用至癌症檢測，篩查多種癌症，目前仍待大型臨牀實驗，預料幾年內可推出。

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