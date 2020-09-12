「班醫生無人識計風險」 張宇人否認批評張竹君 林超英斥侮辱公僕 促撤行會職

回應飲酒又除又戴口罩更高危

張宇人：大家唔好扮專家

張竹君昨日被問如何回應張宇人「扮專家」之說，她稱自己在感染控制方面不是專家。記者追問她會否收回除飲酒又除又戴口罩風險更高的言論，她說：「其實唔好掂口罩嘅外面，或者掂之後要洗手，掂之前要洗手，呢個係普通常識，我諗大家戴口罩都知道㗎啦。」

特首辦回覆稱留意到張宇人議員辦公室的回應，不作評論。

港台《千禧年代》主持前日引述張竹君意見稱，飲酒時「除除戴戴」口罩比不戴更高危。張宇人回應稱不覺這樣高危，「我唔會指名批評張竹君醫生，佢喺呢啲記招做得好好，愈做愈好，但有時大家唔好扮專家」（見表）。主持其後說市民或傾向相信張竹君，張宇人稱：「你哋鍾意信佢咪信佢囉，我都唔覺得你哋應該要信，我都唔識！個問題係無人識風險，呢班醫生無人識計風險！」他續舉例稱政府早前禁全日堂食，令市民在餐廳外排隊，反而因街上衛生差而承受另一種風險。

林批「拆政府台」 函特首投訴

林超英前晚在facebook發文稱，張宇人稱醫生不懂風險，認為其言詞囂張無禮，質疑他「籠裏雞作反，公開拆政府的台」，理應立即離開行會，並向公務員隊伍道歉。林說已去信特首要求把張宇人撤職。

張宇人：無點名批評任何人

張宇人昨透過辦公室回應本報查詢，重申在節目裏沒點名批評任何人，是主持人提起張竹君名字，他更稱讚其記者會做得好，強調沒批評任何政府官員，故認為林超英指他侮辱政府人員的說法不存在。至於他提及專家不懂得計算風險，他稱其意思是防疫專家提建議前，需要先計算實質可降低多少風險，否則就會出現全日禁堂食時出現的後果。

明報記者

（疫情第三波）