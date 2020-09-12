港聞

港聞二

機舖雀館重開 機迷牌迷「手痕」急光顧

【明報專訊】政府昨日放寬社交距離措施，包括遊戲機中心及麻將館等可重開。有市民昨早10時已到機舖「解機癮」，也有人憂疫情不穩，遊戲機中心或再關閉，未來會「日日嚟玩幾舖」。有麻將館負責人稱不少熟客「手痕已久」，首天重開立刻光顧，但注碼比上次重開時平均減少兩成。

位於旺角的「Smart Game」遊戲機中心，昨早10時已有10多名青年前來打機。每個遊戲機中間也有隔版或膠簾分隔，清潔工會定時消毒。K小姐（化名）說一直留意社交距離措施，每星期計算何時重開遊戲機中心，昨日放假專程來玩，「在這裏玩實感不同」。18歲的鄭小姐說過往受男友影響，「普通出街都會上嚟玩兩三鋪」，疫情下無玩兩個多月，待重開便馬上來玩。她說擔心機舖會再關閉，未來會「日日嚟」。

雀館：客人注碼少兩成

另一邊廂，位於灣仔的香港蔴雀娛樂有限公司昨早未開門已有客人等候入內。負責人張家寧稱光顧人數與過往相比差不多，聽到有熟客說「手癢，等了好久，平常沒有機會（打麻將），今日（昨日）要打番夠本」，惟注意到客人注碼比過往平減少兩成，「個個都話市道不好，不敢亂花錢」。他又非常擔心麻將館隨時需要再關門，表示會跟足政府的防疫措施，包括枱與枱之間放隔板，也留意到客人減少了進食。

（疫情第三波）

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