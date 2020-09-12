食肆准4人一枱 有酒樓盼中秋再放寬

昇悅集團主席梁志偉說，集團大部分酒樓昨日早茶時段爆滿，雖然兩人一枱時亦滿座，但昨可容納更多食客。他以香港仔分店為例，早茶生意額從兩人一枱時4萬元，升至昨日5萬元，約升兩成，「氣氛都好番好多」。他說茶市不是主要收入來源，「一家大細一圍晚市幾千元，同早茶每個幾十元，差好遠」，希望漸進式放寬社交距離措施，至中秋節可6或8人一枱。

有餐廳料生意回升疫前七成

倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠說，昨日早茶及午市營業額多了35%至40%，食客增加一半，但料晚市不會特別旺場。

昨日午飯時段，銅鑼灣登龍街數間餐廳門外人頭湧湧。金西南米線負責人黃先生認為其餐廳位於寫字樓區，上班族「喜歡成班人出來食飯，如果（每枱）只能（坐）兩個人，可能唔鍾意」，預計放寬4人一枱後，生意額能夠回升至疫情前七成，但仍持觀望態度。在銅鑼灣上班的食客葉小姐說，早前限制兩人一枱時的確不方便，但認同措施，昨終能相約兩名同事一起午膳，但她認為放寬至4人已「差不多」，「怕進一步放（寬）會再爆（疫情）」。食環署表示，昨凌晨至下午3時共巡查725間食肆，共檢控7名處所負責人，原因包括餐桌之間距離未符規定、顧客數目超過通常座位數目一半，或處所內的人未有在飲食以外時間戴口罩。

（疫情第三波）