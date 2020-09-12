普檢陰性 交通城保安入院驗出陽性

維景海港酒家多一樓面確診

此外，全民檢測合共驗出5名任職食肆的員工染疫。其中自7月中相繼出現個案、累計15人確診的旺角維景酒店海港酒家，昨再多一名56歲樓面女員工確診。她於8月底病發，至9月9日仍有上班，同日接受全民檢測。有約70人與她共事，部分人參曾與全民檢測，衛生署會安排其他人驗病毒。對於樓面女職員在酒樓爆疫時有否驗病毒，張竹君表示要再查，認為有否驗過不重要，而她的病毒數值（CT value）介乎28至31，難界定何時病發。

至於先陰後陽的大圍交通城保安（第4854宗），他曾於8月24日與沒戴口罩、交通城首名確診者交談，9月2日病發及在全民檢測取樣；在9月1日取樣的妻子（第4851宗）兩日後確診，保安被列作密切接觸者並送院，醫院測試呈陽性，衛生署覆檢確認其病毒數值為35，即病毒量低。

張竹君：唔知咩叫假陰性

被問全民檢測的測試會否有假陰性、需否抽驗其他陰性樣本，張竹君表示「我就唔知道咩叫假陰性啦」，但認為有時出現陰轉陽亦「唔出奇」。

呼吸系統科專科醫生梁子超說，保安在檢測當日病發，估計他剛過潛伏期，當時病毒量未達可檢測水平。他相信再檢測時其體內病毒量逐步上升，故出現「陰轉陽」，但仍未處於高水平，認為未必涉假陰性。

梁子超：或病毒量增「陰轉陽」

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，檢測結果出現陰性有不同因素，可能是採樣質素不佳，亦視乎病人發病時間，如發病過一周，病毒量會下跌，或影響檢測結果。他認為應為保安員驗抗體，若證實有抗體，顯示他起碼已感染病毒10日。

（疫情第三波）