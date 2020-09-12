出發前同宿 同機5菲傭抵港確診 持陰性證明來港 專家質疑當地檢測有問題

13人同行 另一人初步確診

昨日12宗確診包括9宗輸入個案，6人來自菲律賓，當中5人是同一中介公司的外傭，她們乘坐同一航班（HX782）於周三（9日）抵港。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，屬同一中介的外傭一行13人，抵港前在馬尼拉曾住宿舍，有5人抵港後確診，另外有一人初步確診，其餘需檢疫。

政府規定菲律賓、印尼等地來港者，須提供由當地政府承認的化驗所或醫療機構發出的72小時內檢測陰性證明、化驗報告正本等。被問這批外傭上機前有無檢測，張竹君說應該有，但測試敏感度可能不同，今次原因難一概而論。

許樹昌：或有「假證件」問題

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，5名菲傭來港檢測呈陽性，「反映當地檢測有問題」，認為要特別小心，他亦關注或有「假證件」問題。對於外傭來港前居於中介宿舍，他認為感染風險很高，「如果一個人有事，成班人都有事」。他說本港7月8日起為抵港機組人員、船員等驗病毒，已找到不少菲律賓輸入個案，顯示當地疫情嚴重。據世衛網頁，菲律賓至昨有24.9萬確診，有社區傳播。

僱主會憂當工傷 僱主負責

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，非常擔心菲律賓當地測試是否準確，例如試劑是否符合標準、化驗報告有無經有關部門核查蓋印、報告日期有無經竄改等。她嘆道，如僱傭在當地驗出陰性，抵港又驗出陽性，有外傭會稱確診是工傷，要求僱主負責。

另外，昨有兩宗源頭不明個案，均透過普及檢測驗出，包括居於將軍澳康盛花園的71歲家庭主婦，她平日會到新都城街市。另一人是在旺角維景酒店海港酒家上班的56歲女子，她周三到界限街體育館檢測後確診。張竹君相信這個案與之前同一酒店的感染群組關係不大。

早前一名壁屋監獄轉送青山灣入境事務中心的被羈留者及一名荔枝角收押所在囚者確診，懲教署9月7日起為全港約7000名在囚者檢測，昨晚獲通知全部結果為陰性。

明報記者

（疫情第三波）