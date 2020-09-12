陳志全控郭偉強周一答辯 律政司申押後考慮介入

陳反對押後 憂原告變被告

律政司回覆本報查詢表示，由於案件已進入司法程序，不適宜評論。工聯會郭偉強回應稱，直至前晚仍與律師為下周一案件上庭做準備，現需了解實際情况，仍要與律師團隊討論如何回應律政司提出的介入要求。

陳志全昨在facebook發文稱收到通知，律政司要求法庭押後審理郭偉強案6星期，以考慮是否介入私人檢控。陳志全表明反對押後，稱法庭6月初發出傳票至今已逾3個月，律政司應有充足時間考慮，加上辯方於上次聆訊以立法會選舉為由要求押後，但如今選舉被取消，「再無藉口拖延」，希望法庭如期審理。

陳志全又稱，他曾就事件報警，但警不調查，律政司不起訴，故此才訴諸私人檢控，形容為「最後手段」。他又說，不能理解律政司「究竟諗乜嘢」，形容對方做法「古怪」，不知對方會接手檢控抑或接手然後撤控。

立法會議員許智峯早前就西灣河交通部警長開槍，以及的士司機鄭國泉在深水埗剷上行人路撞人兩案提出私人檢控，律政司上月底分別向法庭申請介入並撤銷傳票，獲法庭批准。