港聞

港聞二

涉非禮酒醉中學師妹 水警督察被捕

【明報專訊】一名水警督察前日凌晨疑趁中學師妹醉酒，企圖把對方帶回寓所，其間涉於的士上摸胸非禮她，其後女事主母親尋女而至，見女兒醉臥街頭，懷疑水警督察圖謀不軌報警，少女向到場警員報稱被非禮，水警督察當場被捕。

警方證實一名27歲休班警涉非禮被捕，東區警區重案組接手跟進，該休班警目前獲准保釋，須於10月上旬向警方報到，目前已被停職。

警方稱非常重視人員操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，作刑事調查及紀律覆檢。據了解，被捕督察數月前被調往駐守水警東分區，入職不足3年，仍屬見習督察，入職前曾任教師，父親為退休警。

與事主失聯 母守督察住所撞見

消息稱，27歲姓陳水警督察周三晚與19歲的中學師妹到銅鑼灣飯敘，飯後二人轉往另一友人的聚會。至前日凌晨，女事主於聚會上不勝酒力，陳男電召的士稱送師妹返回東區的寓所，惟登車後改稱前往他位於柴灣翠灣邨寓所，並於的士上乘師妹醉酒無力反抗，不斷索吻及摸胸非禮。

據了解，女事主母親較早前發現女兒失去聯絡，擔心女兒安危遂四出尋女，其間透過女兒的友人獲悉陳男的翠灣邨住址，遂登門尋女，惟無人應門，她於樓下守候時，女兒與陳男剛乘的士抵達翠灣邨。

女事主不勝酒力在路邊嘔吐倒臥，此時其母現身，懷疑身旁的陳男圖謀不軌遂報警。警員到場時，女事主報稱於車上遭非禮，警員當場拘捕陳姓督察，女事主其後由母親陪同送院檢查。

相關字詞﹕黑警 警察犯法 警察濫權 休班警員 休班警

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