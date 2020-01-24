自稱特務 女大學生電騙逾240萬被捕

三日兩宗 手法類近

警相信另涉兩電騙案

東九龍總區重案組第3隊總督察莫子威交代案情時稱，警方早前接獲兩宗騙案報案，發現案件不約而同有一名女子收取及處理贓款。第一宗案件發生於8月15日，居於觀塘的女事主接獲自稱內地公安來電，指稱事主涉及內地一宗罪案，事主受驚下跟隨對方派出的一名「女特務」，到附近銀行開設網上理財戶口，把所有積蓄存入該戶口，並向「女特務」交出密碼。

第二宗案件發生於8月17日，居於銅鑼灣的事主收到相似的來電，騙徒同樣自稱內地公安，事主其後跟隨「女特務」到銀行提款，再把款項交予「女特務」。

兩名事主事後感到懷疑報警，警方調查後，前日於葵涌石籬邨拘捕涉案18歲本地女大學生，於其寓所搜出一批證物，包括犯案時所穿的衣物、八達通卡、銀行存摺、入數紙等，相信她涉及另外兩宗未有報案的同類電騙案。

被捕女子於警誡下承認自己以「特務」身分犯案，把贓款存入自己戶口。案中4名事主分別被騙走12萬至150萬元不等，女子目前被扣留調查，警方正調查背後主腦身分。