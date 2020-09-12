官指警利誘招認 青年涉遊樂場自瀆脫罪

警員提出守行為條件

被告陳卓峯（25歲）報稱居住荔景紀律部隊宿舍，早前否認今年3月7日在荔景紀律部隊宿舍P2層2座至3座間的遊樂場猥褻暴露陰莖。據了解，被告為警員家屬。

裁判官劉淑嫻表示，被告在警誡下有招認，行為自招嫌疑，惟法庭同時留意到警方曾向被告提出守行為的條件，被告才承認作出涉案行為，認為情况有利誘之嫌，故拒絕接納被告的警誡供辭。

劉官又表示，警員記錄被告補錄供辭的警員記事冊中，被告只在聲明一欄簽署，質疑警員未有向被告展示全部內容，故拒絕接納有關證供，裁定被告罪名不成立。

聲稱目擊事件的菲傭早前供稱，案發當晚看見被告在附近徘徊，及後坐下看手機和自慰。她於被告離開後上前查看，發現地上有白色液體。她在盤問下承認當時未能看見自慰者的陰莖。

【案件編號：WKCC1730/20】