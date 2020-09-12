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民研︰63%受訪者反對「香港沒三權分立」

【明報專訊】特首林鄭月娥和教育局長楊潤雄早前稱「香港沒有三權分立」，引起爭議。香港民意研究所於本月7至10日，以網上問卷訪問11,659名12歲或以上市民，結果顯示，63%受訪者反對「香港沒有三權分立」說法，即不認同特首早前言論；支持的有23%。香港伍倫貢學院社會科學院助理教授李敏剛表示，本港的司法獨立及權力的分立、制衡是社會共識，調查結果顯示政府的論述未能說服市民。

非民主派支持反對相差4百分點

調查結果顯示，91%民主派支持者反對「香港從來沒有三權分立」說法，支持的有5%；非民主派支持者中，反對的佔35%，支持的佔39%。「我們香港人」計劃名譽總監梁啟智表示，雖然較多非民主派支持者認同「香港從來沒有三權分立」，但計算意見的強烈程度後，梁稱非民主派「支持的不是很支持，但反對就真的很反對」。

李敏剛表示，三權分立的爭論源自2012至13年，他稱本港走向配合內地憲政「去司法化」的趨勢，即以政治權凌駕司法權。他認為，近日的論述強調特首向中央負責，意味「中央向行政長官下達的指令，無論如何，都比香港法院對《基本法》的詮釋更具權威」，形容是「幾危險的信息」。他稱若政府企圖矮化司法獨立，會影響外國不同持份者對香港的觀感，或會影響外國在港投資。

相關字詞﹕民意調查 三權分立 香港民意研究所

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