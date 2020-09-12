梁君彥：議員延任與否 均獲任滿酬金

延任否須9‧30前書面通知

已表態不延任的人民力量陳志全回應稱，完成任期而取得任滿酬金「是理所當然的事」，「最可悲的是，當政府做了一些合情合理的正常事時，竟然令人有意外驚喜」。

梁君彥表示，所有議員均自動延任，目前秘書處未接到議員不延任的通知，他說倘有議員不在月底前通知秘書處，反而在延任中途離職，則會被視作「一般辭職」處理，即相關議員不能申領結束辦事處的開支。梁形容所有議員均能獲發任滿酬金，形容是「法、理、情」兼備的決定，也不涉及多用公帑。梁稱作為立法會主席，希望每一個議員都延任，但如議員欲離任，應正式通知秘書處並向市民交代，「撇撇脫脫，不要拖泥帶水」。

行管會早前收到政府回覆，梁君彥引述內容表示，當局稱立法會延任安排並無先例，議員因履行職務按現行安排獲發還開支，並非不合情理；在符合相關指引及原則下，當局不反對行管會以靈活的方式，處理第6屆立法會議員的酬津安排。

按現行機制計算，倘若第6屆立法會延任期為一年，延任議員明年可獲發第二筆任滿酬金，金額約18萬元。

陳志全：難道要感謝林鄭梁君彥開恩

陳志全早前約見梁君彥商討約滿酬金等事宜，他昨在facebook發文，稱不論建制派或是民主派，任滿酬金是所有完成任期議員應得，「難道要感謝林鄭月娥和梁君彥格外開恩，寬大處理嗎？」陳又稱對取得任滿酬金「本來已打定輸數」，不會因取得與否而影響去留決定，他相信其他民主派議員也同樣不會。