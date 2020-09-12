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更換前一日 東鐵煞停轉信號系統 稱或令列車入錯站 港鐵未答責任誰屬

【明報專訊】東鐵線新信號系統和新9卡車原定今日運作，港鐵本周稱已演練逾6000次，上月25日通過機電署和運輸署審批，但昨傍晚宣布要暫緩更換以改善，強調不影響列車服務及行車安全。港鐵車務營運總管黃琨暐表示，系統最後複檢時在路線設定表現，及相關管控措施安排發現不理想情况，有可能重複設定行車路線，或令列車入錯站，故有「優化」需要。記者多次問及相關問題如何發現、責任誰屬及何時完成「優化」等，港鐵無正面回應。

機電工程署回覆本報查詢表示，9月10日知悉東鐵線新信號系統軟件測試期間出現不正常情况，有可能導致列車在分線行駛時，錯誤跟隨上一列車行駛的路段而進入錯誤的車站，已要求港鐵交報告，檢視及更詳細測試系統軟件的安全及可靠性。署方會繼續監察及審視新信號系統，確保安全及良好後才可投入服務。

黃琨暐說，信號系統本會按時間表設定路線，讓列車由上水站往羅湖站，惟發現相關行車路線設定有可能出現重複，如下一班列車本應前往落馬洲站，但有可能跟隨上一班列車信號前往羅湖站。黃強調，以上例子並無實際發生，出現的機率「極之低」，亦不影響行車安全。

港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻承認是次推遲更換信號系統，對東鐵線過海段2022年首季通車時間有影響，但仍要跟進評估，會把影響減到最低。

港鐵：5月發現跟進 不影響安全

港鐵發言人會後補充，約今年5月中開始相關測試，留意到有關情况，工程人員一直有跟進，在最後審視時，認為「完善有關情况後，再實行有關安排，會更切合公眾期望」。涉及的信號系統供應商為西門子，2012年以8.45億元獲批。

消息人士稱，5月中的模擬測試中，工程部門看到相關情况，判斷不影響安全，但在階段性總結時，港鐵管理層認為有此問題可能性並不理想，未能切合公眾期望，故決定「優化後」才推行。

鐵路工程師：臨啟用才發現唔太好

英國鐵路信號工程師學會資深會員任江估計，上述情况是控制列車路線自動監控系統出現問題，而安全操作另有系統負責，相信不會釀成撞車等安全問題。他認為安全固然重要，但可靠性亦需處理，故認同先叫停新系統投入服務，但「臨近啟用才發現係唔係太好」，亦要視乎情况才能推斷修復系統的時間。

立法會議員田北辰表示，據其了解是試車期間，電腦系統仍在記錄上一班列車的試車資料，以便日後出現事故時使用，因而未能及時發送信息予下一班列車，令下班列車去錯站，港鐵已着承辦商再編寫軟件處理問題。他認為如情况屬實，就只會在試車期間出現。

公民黨立法會議員譚文豪認為，港鐵不斷強調是要「優化」系統，質疑「去錯站怎會是優化」，亦難令人相信更換系統前一日才作押後決定。他說港鐵不應試圖淡化事件，作為大機構應開誠布公，回應事件何時發生、責任誰屬等基本資訊。

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