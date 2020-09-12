港聞

港聞一

工聯晤林鄭 倡全民派8000元消費券

【明報專訊】工聯會、新民黨昨分別與特首林鄭月娥會面，就《施政報告》提交建議。工聯會提出派發每月上限9000元、為期半年的失業或停工現金津貼；向酒店、民航等重災行業發放1萬元津貼，以及向市民派發8000元消費券等，但不建議派現金。新民黨亦無要求全民派錢，黨主席葉劉淑儀認為，政府不能依賴派錢令經濟復蘇，「金山銀山都不夠派」，而是應減輕市民日常經濟負擔，如延長減免港鐵車費計劃、調整港鐵票價機制。

工聯會麥美娟指出，建議派消費券是希望恢復經濟活動，不建議派現金，因市民或存放在銀行，做不到重振經濟作用。她強調，不是要政府派糖，而是希望政府「救命」，很多失業者「手停口停」了大半年，政府不能「見死不救」。陸頌雄促政府推出免資產審查的求職津貼，為期3個月、每月3000元；在今個立法年度盡快將取消強積金對冲草案，提交上立法會。

對明日大嶼有保留 葉劉：涉款太大

土地房屋方面，工聯會冀政府落實過去提出的措施，如引用《收回土地條例》、填海造地等，包括「明日大嶼」計劃。葉劉淑儀則稱對「明日大嶼」有保留，認為計劃涉及太大金額。

何君堯倡司法推薦委會增人代政協

立法會議員何君堯昨見特首，提出盡快啟動《基本法》23條立法，並啟動「司法改革」，建立法官每年要有「學分制」在職培訓，同時參與「國情班」；「司法推薦委員會」（按：應為司法人員推薦委員會）應由9人加至11人，新增成員可考慮從人大政協中羅致。

相關字詞﹕林鄭月娥 何君堯 新民黨 工聯會 施政報告

上 / 下一篇新聞

「重設規模」 國泰港龍不申保就業 工會：暗示裁員 譚文豪促港府表態
「重設規模」 國泰港龍不申保就業 工會：暗示裁員 譚文豪促港府表態
集團每月「燒錢」15億 幾等於薪酬開支
集團每月「燒錢」15億 幾等於薪酬開支
倘裁員一成 料推高失業率0.1百分點
倘裁員一成 料推高失業率0.1百分點
保就業收15.2萬僱主申請 暫少首期一成
保就業收15.2萬僱主申請 暫少首期一成
更換前一日 東鐵煞停轉信號系統 稱或令列車入錯站 港鐵未答責任誰屬
更換前一日 東鐵煞停轉信號系統 稱或令列車入錯站 港鐵未答責任誰屬
梁君彥：議員延任與否 均獲任滿酬金
梁君彥：議員延任與否 均獲任滿酬金
民研︰63%受訪者反對「香港沒三權分立」
民研︰63%受訪者反對「香港沒三權分立」
官指警利誘招認 青年涉遊樂場自瀆脫罪
官指警利誘招認 青年涉遊樂場自瀆脫罪
自稱特務 女大學生電騙逾240萬被捕
自稱特務 女大學生電騙逾240萬被捕
涉非禮酒醉中學師妹 水警督察被捕
涉非禮酒醉中學師妹 水警督察被捕
陳志全控郭偉強周一答辯 律政司申押後考慮介入
陳志全控郭偉強周一答辯 律政司申押後考慮介入
出發前同宿 同機5菲傭抵港確診 持陰性證明來港 專家質疑當地檢測有問題
出發前同宿 同機5菲傭抵港確診 持陰性證明來港 專家質疑當地檢測有問題
普檢陰性 交通城保安入院驗出陽性
普檢陰性 交通城保安入院驗出陽性
食肆准4人一枱 有酒樓盼中秋再放寬
食肆准4人一枱 有酒樓盼中秋再放寬
機舖雀館重開 機迷牌迷「手痕」急光顧
機舖雀館重開 機迷牌迷「手痕」急光顧
日驗13萬 華昇：若更多人參與可達30萬檢測量
日驗13萬 華昇：若更多人參與可達30萬檢測量
再派銅芯罩 創科局：測試無釋銅
再派銅芯罩 創科局：測試無釋銅
「班醫生無人識計風險」 張宇人否認批評張竹君 林超英斥侮辱公僕 促撤行會職
「班醫生無人識計風險」 張宇人否認批評張竹君 林超英斥侮辱公僕 促撤行會職
研發無創產檢 獲90國採用 中大盧煜明獲「科學界奧斯卡」
研發無創產檢 獲90國採用 中大盧煜明獲「科學界奧斯卡」
國保警告「嚴重影響執業生涯」 潛逃案被告律師遭勸退
國保警告「嚴重影響執業生涯」 潛逃案被告律師遭勸退
李家超：立法後勾結外力行為大減
李家超：立法後勾結外力行為大減
襲警藏噴漆 設計師囚5月半
襲警藏噴漆 設計師囚5月半
青年認汽油彈擲警署 官明言不適合教導所
青年認汽油彈擲警署 官明言不適合教導所
自願醫保一年售52萬保單 4%被拒保4%未能索償
自願醫保一年售52萬保單 4%被拒保4%未能索償
狗遭綁架 警拘情侶 涉勒索狗主4萬元 威脅「斬件拋落海」
狗遭綁架 警拘情侶 涉勒索狗主4萬元 威脅「斬件拋落海」
檢控主任電郵疑籲悼六四 律政司調查
檢控主任電郵疑籲悼六四 律政司調查
涉Tg煽惑九龍遊行 警拘一女
涉Tg煽惑九龍遊行 警拘一女
尊子漫畫
尊子漫畫