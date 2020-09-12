工聯晤林鄭 倡全民派8000元消費券

【明報專訊】工聯會、新民黨昨分別與特首林鄭月娥會面，就《施政報告》提交建議。工聯會提出派發每月上限9000元、為期半年的失業或停工現金津貼；向酒店、民航等重災行業發放1萬元津貼，以及向市民派發8000元消費券等，但不建議派現金。新民黨亦無要求全民派錢，黨主席葉劉淑儀認為，政府不能依賴派錢令經濟復蘇，「金山銀山都不夠派」，而是應減輕市民日常經濟負擔，如延長減免港鐵車費計劃、調整港鐵票價機制。
工聯會麥美娟指出，建議派消費券是希望恢復經濟活動，不建議派現金，因市民或存放在銀行，做不到重振經濟作用。她強調，不是要政府派糖，而是希望政府「救命」，很多失業者「手停口停」了大半年，政府不能「見死不救」。陸頌雄促政府推出免資產審查的求職津貼，為期3個月、每月3000元；在今個立法年度盡快將取消強積金對冲草案，提交上立法會。
對明日大嶼有保留 葉劉：涉款太大
土地房屋方面，工聯會冀政府落實過去提出的措施，如引用《收回土地條例》、填海造地等，包括「明日大嶼」計劃。葉劉淑儀則稱對「明日大嶼」有保留，認為計劃涉及太大金額。
何君堯倡司法推薦委會增人代政協
立法會議員何君堯昨見特首，提出盡快啟動《基本法》23條立法，並啟動「司法改革」，建立法官每年要有「學分制」在職培訓，同時參與「國情班」；「司法推薦委員會」（按：應為司法人員推薦委員會）應由9人加至11人，新增成員可考慮從人大政協中羅致。