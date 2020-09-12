工聯晤林鄭 倡全民派8000元消費券

工聯會麥美娟指出，建議派消費券是希望恢復經濟活動，不建議派現金，因市民或存放在銀行，做不到重振經濟作用。她強調，不是要政府派糖，而是希望政府「救命」，很多失業者「手停口停」了大半年，政府不能「見死不救」。陸頌雄促政府推出免資產審查的求職津貼，為期3個月、每月3000元；在今個立法年度盡快將取消強積金對冲草案，提交上立法會。

對明日大嶼有保留 葉劉：涉款太大

土地房屋方面，工聯會冀政府落實過去提出的措施，如引用《收回土地條例》、填海造地等，包括「明日大嶼」計劃。葉劉淑儀則稱對「明日大嶼」有保留，認為計劃涉及太大金額。

何君堯倡司法推薦委會增人代政協

立法會議員何君堯昨見特首，提出盡快啟動《基本法》23條立法，並啟動「司法改革」，建立法官每年要有「學分制」在職培訓，同時參與「國情班」；「司法推薦委員會」（按：應為司法人員推薦委員會）應由9人加至11人，新增成員可考慮從人大政協中羅致。