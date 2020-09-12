倘裁員一成 料推高失業率0.1百分點

補貼幫助不大 裁人省成本

李兆波指出，政府早前注資國泰，但國泰亦有責任營運下去，公司每年薪金支出約200億元，佔其支出約四分之一，即使再申請第二期補貼，對國泰實質幫助不大，故裁減部分人手有助節省成本，對整體勞動市場影響有限。

李兆波稱，國泰不申請第二期保就業計劃是意料之內，而同受疫情嚴重打擊的行業如旅遊及零售業，他預料部分企業可能因未能支付高昂租金而結業，預料第二期申請僱主總數會較第一期略少。

空少「打定輸數」 或轉型務農

國泰空中服務員工會昨早與公司管理層會面，主席王思敏會後說擔心受影響人數太多。國泰港龍航空公司空勤人員協會主席黃瑋婷則稱，員工普遍擔心裁員，希望公司主動與工會商討，將影響減到最低。

有任職國泰兩年的機艙服務員稱，受疫情影響，年初起工作量大減，每月僅獲發數千元底薪，後來主動參加無薪假計劃，間中兼職幫補家計。他稱疫情持續，不少空服員都「打定輸數」，年資較長員工較擔心被裁，而他認為自己年資尚淺，若被裁減，會再進修或轉型務農。

工盟稱意料內 籲勿一次過裁

職工盟主席吳敏兒表示，近期不斷傳出國泰及港龍地勤及餐飲部門主管被要求交出裁員名單，認為國泰不申請第二期保就業計劃是意料之內，促請國泰考慮裁員時與工會商量，不要一次過大量裁員，避免對勞工市場造成衝擊。