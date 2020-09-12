集團每月「燒錢」15億 幾等於薪酬開支

停航燃油成本大減 薪酬成最大開支

據國泰中期年報，今年上半年集團整體員工數目逾3.3萬名，其中在港員工約2.76萬，較去年底減少約1200人。員工減少及放無薪假下，上半年集團員工開支按年減少15%至86.23億元，但仍佔總營運成本25.4%，即國泰每月平均員工開支達14.37億元。

事實上，燃油及員工開支一直是國泰兩大成本，今年上半年因減少逾九成運力，燃油成本大減，員工開支成為期內國泰最主要的成本。

疫情期間，國泰已先後進行兩輪員工自願無薪假計劃，亦採取大削運力、高層減薪、推遲交付新飛機等節流措施，但集團主席賀以禮上月在業績會表示，集團每月仍要「燒錢」15億元。換言之，目前國泰每月消耗的資本，幾乎等同員工開支。

倘計政府注資273億 國泰可撐至2023年

據中期年報，國泰截至6月底流動資金為74億元，以供股集資117億元及每月約15億元現金虧損計算，國泰現金流夠支撐至明年6月，再計入政府注資的273億元，則可支持至少兩年半，即至2023年；惟國際航空運輸協會（IATA）早前已表示，全球客運需求預計於2024年才能回復至疫情前水平，航空業勢面臨洗牌，因此國泰若不能進一步節流或增收，恐怕在航空業完全恢復前就已「折翼」。