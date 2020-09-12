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「重設規模」 國泰港龍不申保就業 工會：暗示裁員 譚文豪促港府表態

【明報專訊】第二輪保就業計劃接受企業申請之際，國泰航空（0293）昨表明，該公司及國泰港龍均不會提出申請，但是部分附屬公司如香港快運、華民航空等將會申請，並直言因應縮減的旅遊市場，將要重設合適的規模。工會對國泰最新舉動表示失望，認為暗示裁員，立法會議員譚文豪促請有份出資救國泰的港府表態。證券界多預期，國泰難免縮減規模，惟裁員規模未必如同業新加坡航空（下稱新航）般，大削兩成員工。

附屬公司續申請保就業

國泰航空企業事務總經理黃文傑昨表示，航空業營運環境持續極具挑戰，國泰集團需就新常態部署旗下航空公司。管理層將於第四季就最適合的營運規模和模式提出建議，並因應縮減的旅遊市場，將不能避免地需重設合適的航空公司規模。他說：「經過謹慎考慮，其決定國泰航空及國泰港龍將不會申請第二輪保就業計劃。部分集團旗下附屬公司，包括香港快運、華民航空、國泰航空貨運站、香港地勤服務及國泰航空飲食服務，則會提出申請」。他又稱，會繼續按公司及香港的航空樞紐長遠利益作決策，保障集團及盡量愈多同事的未來。國泰股價昨收報6.25元，跌0.95%。

對於國泰航空宣布國泰及港龍不會申請第二期保就業計劃，有工會昨早與國泰管理層會面，引述公司有意在第四季提出重組方案，暗示會裁員。曾任國泰機師的譚文豪認為，政府早前注資近300億元拯救國泰，「除保住間公司，亦唔想間公司一旦倒閉，會令好多人失業」，認為國泰不應裁員，他又促請政府就事件表態。

稱員工多放無薪假 工會籲勿大裁員

國泰空中服務員工會主席王思敏對公司決定感失望，認為公司暗示會裁員，擔心大批員工受影響。她說，大部分員工過去大半年已參與兩次無薪假計劃，收入大受影響，冀公司勿大幅裁員。

國泰航空上半年員工開支雖減少，仍高達86.23億元（見另稿）。比起其他外國航空公司如新航着手大減兩成員工約4300人，甚至更早宣布裁員的澳洲航空及阿聯酋航空分別裁3000人及9000人，國泰至今尚未大手裁員。

新航裁員兩成 分析員：國泰未必跟隨

交銀國際交通運輸及基建行業分析師尤璐雅相信，國泰將於第四季提交具體營運規模的方案，應包括裁員計劃，並估計裁員後省下的錢比保留團隊省得更多。她說，「外國的航空公司上半年已經裁員，反而國泰未有，但是經濟已有改變，因此感到很奇怪。」至於裁員規模會否如新航般，她認為即使新航跟國泰一樣無內陸航線支撐，但新航支持經濟的角色及其重要性，與國泰扮演的角色，兩者不能直接比較。

大和資本中國及香港汽車、交通及工業研究主管劉偉健表示，國泰即使不裁員，員工恐亦要放無薪假。他說，市場正待國泰管理層在第四季就營運規模及模式提交建議，加上之前一輪無薪假及申領保就業第一期相繼結束，不排除國泰明年出手縮減（scale down）規模。

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相關字詞﹕尤璐雅 交銀國際 劉偉健 大和資本 國泰港龍航空公司空勤人員協會 王思敏 國泰空中服務員工會 黃文傑 國泰航空

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