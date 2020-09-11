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【Emily】建制答謝「國家隊」 廖長江：港人非全部「神經病」

【明報專訊】中央上月初派遣「內地核酸檢測支援隊」嚟香港協助做新冠病毒檢驗，一班建制派立法會議員噚日約見內地檢測人員，話要感謝「國家隊」幫助。建制派「班長」廖長江用普通話發言，特別指出有部分檢測人員來港時遇上一啲唔愉快嘅經歷，「大部分香港市民都是正常的，受人恩惠會懂得感恩，不是全都患上了神經病」，發言引來一陣笑聲。

上月初內地檢測先遣人員到港時，有示威者到佢哋入住嘅酒店樓下同考察地點示威，反對內地人員來港。

建制派「副班長」陳克勤同Emily講，建制派一直都希望探望、感謝「國家隊」，故透過中聯辦安排今次活動。民建聯噚日就喺facebook直播活動。

新民黨主席葉劉淑儀話，有市民知道佢會嚟做探訪，本來想送1000盒月餅慰勞國家隊，「但是我請教過中聯辦，說不收禮物，早前新民黨想送水果也不收」，話對支援隊嘅無私奉獻好感動，衷心感謝支援隊對香港嘅貢獻。

普通話唔好 唯獨陳健波廣東話發言

會上幾乎所有人都用普通話發言，唯獨保險界議員陳健波話自己普通話唔好，仲係學習當中，於是用廣東話同大家講，「香港絕大部分人都係正常嘅，都係愛國愛港……我哋絕對唔應該忘恩負義」，佢仲準備咗張好大嘅感謝卡，話要感謝國家隊。

相關字詞﹕建制派 內地核酸檢測支援隊

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