【Emily】建制答謝「國家隊」 廖長江：港人非全部「神經病」

上月初內地檢測先遣人員到港時，有示威者到佢哋入住嘅酒店樓下同考察地點示威，反對內地人員來港。

建制派「副班長」陳克勤同Emily講，建制派一直都希望探望、感謝「國家隊」，故透過中聯辦安排今次活動。民建聯噚日就喺facebook直播活動。

新民黨主席葉劉淑儀話，有市民知道佢會嚟做探訪，本來想送1000盒月餅慰勞國家隊，「但是我請教過中聯辦，說不收禮物，早前新民黨想送水果也不收」，話對支援隊嘅無私奉獻好感動，衷心感謝支援隊對香港嘅貢獻。

普通話唔好 唯獨陳健波廣東話發言

會上幾乎所有人都用普通話發言，唯獨保險界議員陳健波話自己普通話唔好，仲係學習當中，於是用廣東話同大家講，「香港絕大部分人都係正常嘅，都係愛國愛港……我哋絕對唔應該忘恩負義」，佢仲準備咗張好大嘅感謝卡，話要感謝國家隊。