【Emily】陳日君唔忍心批評湯漢 「話國安法唔啱就得罪北京，教廷又話你」

嘆全港分裂 教會難免

被問到神職人員講道可唔可以涉及政治，陳日君話，教會都話人應該關心政治，「但政治有不同立場，全港都分裂，教會可以唔分裂嗎？」

被指禁正委登報 湯漢澄清要申請

湯漢近日捲入唔少爭議，好似被指唔畀香港天主教正義和平委員會登廣告、呼籲學生認識港區國安法等，湯漢喺最新一期《公教報》澄清，話教區內任何團體舉辦籌款活動、公開採用嘅禱文，都要先得主教公署、教區批准，登報等未有申請，故不宜以教區名義做。至於要學生認識國歌、國安法等，佢話通告亦講明教師應專業地教導學生，並理性、客觀而持平咁處理教材等，同埋「依循天主教會的社會訓導，培育學生對國民身分認同的正確觀念」。

至於神職人員講道，湯漢話家書特別指出牧者講道不能與社會實况脫節，要為正義和平發聲，但若講道內容帶有煽動仇恨同冒犯言語，就有違基督徒精神。